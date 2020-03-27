«Почта России» наращивает объем доставки товаров на дом

В условиях сложной эпидемиологической ситуации растет спрос на доставку товаров на дом, сообщили в пресс-службе «Почты России». Особенно сервис Почты России популярен у пожилых людей, которые на сегодняшний день, по информации профильных ведомств, находятся в зоне риска.

Отмечается, что одновременно с доставкой почтовой корреспонденции и пенсий почтальоны принимают от клиентов заказы на доставку товаров. Для удобства формирования заказа был разработан специальный бланк. Он содержит в себе самые выгодные предложения и популярные товары, которые пользуются наибольшим спросом. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку. Доставка осуществляется бесплатно.

— На каждом доставочном участке есть пожилые люди, которые в силу возраста и состояния здоровья редко выходят из дома. Им почтальоны доставляют товары на дом на постоянной основе. На сегодняшний день спрос на эту бесплатную услугу вырос почти в два раза. Среди наиболее популярных товаров, которые мы доставляем на дом — растительное масло, консервы, крупы, сахар, мука, средства личной гигиены и бытовая химия, — рассказал заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Денис Хижняков.

Отметим, данный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru