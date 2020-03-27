Главные отличия программы «Золотая виза» Греции и Португалии

Размер инвестиций

Условия оформления статуса в этих двух странах основательно разнятся. Каждая из программ имеет преимущества, побуждающие инвесторов сделать выбор в свою пользу. Стоимость участия в греческой программе составляет 250 тысяч евро. Инвестиционные требования в этом случае не зависят от расположения, года постройки и состояния недвижимого имущества.

В Португалии все по-другому, при покупке недвижимости в регионах с развитой туристической инфраструктурой, минимальный размер вложений достигает полумиллиона евро. В случае приобретения старого жилья, требующего ремонта, сумма инвестиций снижается до 350 тысяч евро, а купить аналогичный объект в пригороде можно еще дешевле — за 280 тысяч евро. Однако нужно учитывать, что ремонт в таких объектах сопровождается большими финансовыми и временными затратами. Кроме того, в Португалии для проведения ремонтных работ необходимо получить специальную лицензию, нанять архитектора и прочее.

В Греции, при подаче заявки на получение вида на жительство, инвестор должен дополнительно заплатить 2 тысячи евро и еще по 150 евро за каждого члена семьи. В то время как по условиям португальской программы придется внести по 5174 евро на каждого, кто включен в заявку. То есть семье из 4 человек нужно дополнительно пожертвовать в государственную в казну больше 20 тысяч евро.

Правила иммиграции

Греческий ВНЖ выдается на 5 лет с возможностью продления на аналогичный срок, при условии сохранения прав собственности на приобретенную недвижимость. При необходимости, недвижимость можно продать и купить другую, но по такой же цене. Кроме того, имущество можно сдавать в наем, получая регулярную прибыль. Через 5 лет после одобрения заявки на резидентство можно претендовать на ПМЖ, а еще через 5 лет на греческий паспорт. Однако, для того чтобы оформить ПМЖ, необходимо проживать в стране не менее 183 дней ежегодно.

ВНЖ Португалии выдается на 1 год, с правом продления каждые 2 года. Подавать прошение о предоставлении ПМЖ можно через 5 лет при условии владения португальским языком хотя бы на начальном уровне, а на гражданство — через 6 лет. Резидентство Греции не требует от инвестора и его близких физического присутствия, посетить страну придется только один раз, для того чтобы сдать биометрические данные. В то время как для сохранения португальского ВНЖ необходимо прожить в стране 7 дней в первый год, а затем по 14 дней во время второго и третьего срока.

То есть ВНЖ Греции можно получить в более короткие сроки и с меньшими затратами. Однако если по условиям греческой программы, для продления статуса необходимо сохранять инвестиции, то в Португалии через 5 лет имущество можно продать без утраты резидентства. Подробнее о том, как получить ВНЖ в Европе в 2020 году читайте на сайте компании Migration Group.