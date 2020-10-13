Почта России объявила массовый набор сотрудников

Почта России — один из крупнейших работодателей страны — предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, гибкий график работы и возможность обучения. В Новосибирской области кандидатам открыты вакансии операторов по работе с клиентами, почтальонов, курьеров, водителей и трактористов. Также требуются специалисты на работу в структурные подразделения Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании

— Почта России гарантирует своевременную выплату заработной платы, профессиональное обучение. Трудоустройство возможно на постоянной, временной основе или по внешнему совместительству. Всего с начала года, даже в тот период, когда многие предприятия приостановили свою работу, в УФПС Новосибирской области были приняты около тысячи сотрудников, из них более 400 молодых специалистов, — отметила заместитель директора по кадровым и социальным вопросам МР Сибирь АО «Почта России» Ольга Линецкая.

Для новых сотрудников отделений почтовой связи действует программа «Наставничество», в рамках которой новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе, сократив адаптационный период и подготовив к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

Почта России — цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны (вплоть до самых отдаленных и труднодоступных территорий) и входит в перечень стратегических предприятий страны.

О вакансиях в УФПС Новосибирской области можно узнать по телефону 8 (383) 304-80-68. С полным перечнем вакансий филиала можно ознакомиться на официальном сайте Почты России в разделе «Вакансии».

Фото: пресс-служба Почты России