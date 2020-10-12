Театр «Красный факел» закрывается на карантин

Новосибирский театр «Красный факел» закрыли на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе театра. С 13 по 25 октября показы всех запланированных спектаклей театра «Красный факел» и «КаФе» приостанавливаются.

— Каждый день мы видим, как растет число заболевших коронавирусной инфекцией, а также идет обострение различных сезонных респираторных заболеваний. Мы не считаем возможным в этот напряженный период провоцировать массовое скопление людей и, разумеется, не имеем права рисковать и выпускать на сцену актеров, чувствующих недомогание. Нам очень тяжело вновь делать перерыв во встречах с вами, но это представляется наиболее верным шагом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть спектаклей будет отменена – билеты можно сдать согласно правилам возврата, размещенным на сайте театра. Билеты на перенесенные спектакли действительны с сохранением мест.

Фото из группы театра ВКонтакте