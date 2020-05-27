Почта России приглашает новосибирцев присоединиться к акции «Дерево добра»

Акция Почты России по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится ежегодно. К ней уже присоединились тысячи клиентов по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

— Ключевая цель акции — сделать подписные издания доступными для социально незащищенных групп населения. Благодаря неравнодушным новосибирцам в прошлом году нескольким социальным учреждениям области были оформлены около 400 подписных изданий на общую сумму более 100 тысяч рублей. Оформление подписки можно приурочить к празднику — для детей, например, к 1 июня, окончанию или началу учебного года. А можно сделать подарок, не привязываясь к определенной дате, — рассказала об акции заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Александра Небелюк.

Подарочную подписку можно оформить в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. Но в период самоизоляции наиболее удобный способ — онлайн-подписка на сайте Почты России podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или с помощью мобильного приложения.

Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, у которого есть тематический и алфавитный рубрикатор с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты без комиссии.

Добавим, что с 01 по 10 июня 2020 года будет проводиться Всероссийская декада подписки.

Скидки на подписные издания в этот период могут достигать до 40%.

Информационная справка: УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных отделений и 7 передвижных. Предприятие объединяет более 6000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 300 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет 58600 км.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России