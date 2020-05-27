2ГИС запустил витрину с миллионами товаров

В приложениях и на сайте 2ГИС появилась витрина товаров и услуг от компаний, сообщили в пресс-службе компании. Ассортимент и цены могут публиковать в геосервисе организации из десятков сфер бизнеса, а пользователи — изучать предложения и цены с привязкой к карте. Опция уже доступна в городах России, Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Отмечается, что витрина стала новым шагом в развитии товарного поиска в 2ГИС. С сентября 2019 года в геосервисе доступен поиск по строительным товарам и автомобильным шинам, а этой весной появился поиск лекарств в аптеках.

Теперь в 2ГИС доступна информация о товарах компаний не только из этих сфер — о своём ассортименте могут рассказать любые организации: от кафе и цветочных салонов до зоомагазинов и дилеров специализированной техники. Поиск по витрине работает в приложениях на iOS и Android, а также на сайте 2gis.ru, включая мобильную версию.

— Добавляя товары на витрину в 2ГИС, компании могут настроить удобную форму получения заявок. Пользователи выбирают нужное, бронируют услугу или делают предварительный заказ на товар — заявка сразу поступит компании. После этого предприниматели могут напрямую обсудить с клиентом все детали, доставку и оплату, — комментирует менеджер продукта 2ГИС Марина Коневских.

Сейчас витрины содержат сведения о 2,5 млн товаров и услуг от 30 тысяч компаний во всех странах, где опция уже запущена. Информация постоянно дополняется.

Фото предоставлено пресс-службой компании