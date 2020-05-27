ДОМ.РФ готовится выкупать квартиры у региональных застройщиков

Новосибирским застройщикам начали поступать предложения от корпорации ДОМ.РФ об участии в программе, анонсированной президентом России. Напомним, для поддержки строительного рынка Минфин РФ предоставит госгарантии корпорации ДОМ.РФ в размере 50 млрд рублей для привлечения средств коммерческих банков и выкупа новых квартир комфорт-класса у застройщиков, в том числе в рамках льготных ипотечных программ. 7 мая пресс-служба ДОМ.РФ распространила сообщение о том, что программа может коснуться застройщиков в 59 регионах страны.

— Новосибирская область — ключевой регион Сибирского федерального округа, и мы считаем особенно важным поддерживать его строительную отрасль, — говорится в ответе, полученном редакцией. — ДОМ.РФ не ограничивает участие в программе никому из девелоперов. Мы планируем работать со всеми застройщиками, имеющими право продавать квартиры по договору долевого участия в соответствии с 214-ФЗ. И, разумеется, мы будем сотрудничать с теми, кто выразит желание присоединиться к программе.

Как пояснили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе корпорации, ДОМ.РФ успешно сотрудничает с региональными девелоперами: в феврале этого года принял участие в выставке «Сибирская строительная неделя — Siberian Building Week 2020» в Новосибирске, которую посетили более 10 тысяч профессионалов строительного рынка.

В корпорации пояснили, что число домов, которые войдут в эту программу, будет зависеть от количества заявок, поданных застройщиками. Для каждого дома установят свою стартовую цену. Она будет определяться на основании данных о продажах за последние 6 месяцев. К этой цене застройщики будут предлагать дисконт. В корпорации ДОМ.РФ считают, что «это прозрачный механизм ценообразования, обеспечивающий необходимый баланс, чтобы были соблюдены интересы всех сторон».

— В дальнейших планах ДОМ.РФ — выйти с этими квартирами на рынок и, соответственно, предлагать их по рыночной цене. При этом мы рассматриваем разные варианты реализации выкупленного жилья, в том числе не исключаем сотрудничества с региональными и муниципальными властями. Может быть, за счет этих квартир субъекты РФ смогут осуществлять программы расселения аварийного фонда, — говорится в ответе пресс-службы корпорации.

Сразу несколько новосибирских застройщиков сообщили Infopro54, что сумма пакетной сделки, которую предлагает ДОМ.РФ, начинается от 100 млн рублей с дисконтом 15% от рыночной цены за счет оптовой покупки.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко сообщил корреспонденту InfoPro54, что большинство застройщиков это предложение не заинтересовало.

— 15% — слишком большой дисконт. В строительных проектах сегодня нет такой прибыльности, учитывая рост стоимости строительных материалов, в том числе импортных комплектующих, тяжелую экономическую обстановку. Если бы застройщики могли давать такую скидку для покупателей, то им было бы просто и без посредников продавать эти квартиры, — говорит эксперт.

Впрочем, по его информации, несколько крупных застройщиков предложением заинтересовались и сейчас ведут переговоры с ДОМ.РФ.

— Мы обсуждали эту тему в общем чате. 100 млн — немаленькая сумма. В зависимости от размера объекта это может быть от 1/4 до 1/6 его стоимости. Давать дисконт в 15% на такой объем при существующей на рынке рентабельности строительства — не очень хорошая идея. Сегодня далеко не все застройщики получают такую доходность, то есть даже есть объекты, которые выходят в ноль, если не в минус, — рассуждает президент, основатель ГК «Метаприбор» Владимир Мартыненков. — Кроме того, многие научены кризисом 2008-2009 годов и понимают, что если ты остаешься без доходности, то у тебя просто не будет ресурсов достраивать объекты.

Эксперт обращает внимание еще на один нюанс: часть рынка сегодня уже работает по проектному финансированию, застройщики получают целевые деньги, в каждом конкретном случае под них прописывается технико-экономическое обоснование, а банку будет затруднительно объяснить, почему застройщик реализует квартиры с такой скидкой и отказывается от доходности.

— Я думаю, что если бы сумма была в пределах 20 млн рублей, то кто-то точечно воспользовался бы такими вещами, — не исключает Мартыненков.

Генеральный директор ГК «Энергомонтаж» Иван Сидоренко также отметил, что слышал про эту инициативу, но никакого официального предложения, запроса по ценам от ДОМ.РФ к нему в компанию не поступало. До получения этой информации, в том числе с четкой стоимостью квадратного метра, он тему комментировать отказался.

Эксперт напомнил, что процедура работы Банка ДОМ.РФ и других банков, работающих с проектным финансированием и счетами-эскроу, схожая. Они дают инвесткредиты для достройки жилья, просчитывая по математической формуле на несколько лет вперед стоимость квадратного метра, прогноз по рыночной цене на момент сдачи дома, — и все это дисконтируется на риски. Он не исключает, что эта же технология используется и для реализации новой программы.

— Сейчас мы видим, что рынок укрупняется, серьезные игроки заявляют о проектах по 100 тысяч квадратных метров стоимостью несколько миллиардов рублей. Для них не будет проблемой выдать такой объем, который запрашивает Банк ДОМ.РФ, и на его условиях. Думаю, что это одна из мер господдержки строительного рынка, а воспользоваться ей или нет — решать застройщикам, — говорит Лубенец. — Гораздо более серьезной проблемой, на мой взгляд, сейчас является восстановление спроса. На это уйдет минимум два года. Россия уже достаточно прочно интегрирована в мировую финансовую систему, и кризис, который только начинает разворачиваться, ее затронет. Я бы посоветовал застройщикам сейчас не думать о приоритете нормы прибыли, а сосредоточить свое внимание на максимальном сокращении издержек, сохранении коллективов и рабочих мест. Выжить и не свалится в банкротство. Трудные времена пройдут — и свою прибыль получат те, кто сохранит коллективы для нового скачка сжимающего сейчас спроса. И программ, хороших и разных, помогающих пережить кризисы от ДОМ.РФ — вам в помощь. С этой позиции их и надо оценивать.

Напомним, ключевым игроком на рынке проектного финансирования в Новосибирске является Сбербанк. На втором месте — Банк «Дом.РФ». К примеру, он финансирует строительство жилого дома «Акация на Красногорской», застройщик — девелоперская компания «Акация», ЖК «Расцветай на Обской» — ГК «Расцветай» и т.д. В феврале на совещании в Новосибирске директор проектного финансирования Банка ДОМ.РФ Антон Воронин сообщал, что банк одобрил в регионе кредитные заявки на сумму около 20 млрд рублей на строительство более 500 тысяч квадратных метров жилья, а также сообщал, что на область у банка большие планы.

В конце 2019 года, выступая на совещании Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев озвучивал список застройщиков региона, которые в ближайшие 4-5 лет, судя по опубликованным на их сайтах декларациям, планируют сдать не менее 100 тысяч квадратных метров жилья. В него входят ГК «Брусника» (154 тысячи кв. м, 19 домов), ГК АКД (143 тысячи кв. м, 26 домов), ООО СК «Вира-Строй» (126,8 тысячи кв. м, 18 домов), ГК «Сибмонтажспецстрой» (126,6 тысячи кв. м, 9 домов), ГК «Стрижи» (125 тысяч кв. м, 21 дом), СХ «Строй-мастер» (118 тысяч кв. м, 12 домов), ООО «Краснообск-Монтажспецстрой» (117 тысяч кв. м, 10 домов), ГК «Первый строительный фонд» (117 тысяч кв. м, 17 домов), ООО «Энергомонтаж» (111,6 тысячи кв. м, 7 домов), ООО «Жилищная инициатива» (109 тысяч кв. м, 12 домов).

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