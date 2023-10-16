Почтальон Печкин доставит на СВО письма жителей Новосибирска

Доброволец с позывным «Почтальон Печкин», а в жизни просто Алексей передаст на фронт пожелания от жителей Новосибирска. Мужчина был в нашем городе проездом, но с удовольствием согласился выполнить эту важную миссию.

― Когда началась СВО, Алексей работал в одной из школ города Шелехова Иркутской области, преподавал уроки мужества и патриотизма. Также он помогал собирать гуманитарную помощь и письма от школьников, сам увозил их и передавал бойцам. Ему уже доводилось доставлять письма из Иркутской и Свердловской областей, Красноярского края, Бурятии и Москвы, ― сообщает на своей страничке ВКонтакте общественное объединение «Народный фронт».

Письма с Родины очень укрепляют боевой дух военнослужащих. Всего несколько строчек из знакомой деревни, села, школы способны творить чудеса.