Виновник ДТП, сбивший новосибирского журналиста, вышел на свободу

Первомайский районный суд удовлетворил просьбу виновника ДТП, в котором погиб известный новосибирский журналист Антон Лучанский, заменить неотбытую часть наказания более лояльным.

― Постановлением Первомайского районного суда г. Новосибирска от 16 октября 2023 года удовлетворено ходатайство Никиты Лазькова. Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц 23 дня на принудительное работы на это же срок с удержанием 5% заработка в доход государства, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Напомним, трагедия случилась 30 марта 2020 года на остановке «Стадион Сибирь». Журналист вышел из трамвая и в ту же секунду оказался под колесами «Мерседес-Бенц». Антон получил очень серьезные травмы и скончался в карете «скорой помощи».

Виновника аварии приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.