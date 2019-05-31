Торньяк: все, что вы хотели знать про породу

Торньяк — боснийско-герцеговинско-хорватская пастушья собака. В переводе с боснийского «торньяк» означает «охранник загона» (torn — загон).

Эти животные легко способны победить в схватке двух волков, а два торньяка представляют серьезную угрозу для медведя.

Торньяки очень верные и преданные своему хозяину животные, они сильно привязываются к членам той семьи, в которой воспитываются. Это великолепные защитники, которые обладают невероятной гибкостью, мгновенной реакцией, отличной ловкостью, при этом они легко обучаемы, так как от природы обладают острым умом.

История возникновения породы

Теорий возникновения пастушьих пород существует несколько. Одна из наиболее популярных: пастушьи собаки (не только торньяки) произошли от тибетских собак, пройдя дальний путь из Центральной Азии в Западную Европу.

Но исследователь кинолог Алан Салкин считает, что порода является аборигенной — как минимум десять веков предки торньяков обитали на территории Боснии, Герцеговины, Хорватии. Исследователь нашел упоминания о торньяках в Летописях Боснийской церкви (XI век), потом описания этих псов встречаются в документах XIV-XVIII веков. Интересно, что с тех времен внешний вид и характер собак практически не претерпел изменений.

В двадцатом веке из-за того, что скотоводство перестало быть пастбищным и стало преимущественно стойловым, порода была практически полностью утрачена, однако в 70-х годах энтузиастам удалось восстановить популяцию. С 1978 года началось активное чистопородное разведение. В 1981 году национальные клубы зарегистрировали породу, а Первый Стандарт был утвержден девять лет спустя. FCI условно признало породу в 2006 году — с этого времени торньяки могут участвовать в выставках, любых собачьих шоу, но не могут получить титул CACIB (во всяком случае пока).

Описание породы

Торньяк является сильной, крупной, пропорциональной собакой. Корпус торньяков имеет практически квадратный формат, шерсть — плотная и длинная. Кобели в росте достигают 65-70 см, вес может варьироваться в диапазоне от 34 до 50 кг. Суки традиционно чуть меньше и легче: рост в холке составляет 60-65 см, весь колеблется от 34 до 40 кг.

Голова у представителей этой породы удлиненная, морда прямоугольная, спинка носа — прямая. Торньяки имеют темные глаза миндалевидной формы, средние уши треугольной формы, мощную шею средней длины.

Спина у торньяков прямая, широкая и короткая, грудь глубокая, овальной формы, просторная, живот подтянут. Хвост — длинный, очень подвижный, посажен на средней высоте, в спокойном состоянии свисает вниз.

Шерсть на морде, голове и ногах достаточно короткая, а на остальных участках тела — не менее 9 см. Иногда на спине и плечах шерсть немного волнистая. Зимний подшерсток имеет приятную шерстяную текстуру, он длинный и плотный. Что касается окраса, то собаки могут быть двух- или трехцветными, но в любом случае белый цвет должен преобладать. Пятна могут быть рыжего, желтого, коричневого или черного цвета.

Характер породы

Торньяки являются независимыми и весьма упрямыми животными, но при этом они всегда думают об окружающих и преданы своим хозяевам. В случае угрозы представители этой породы будут защищать не только близких людей, но также и всех животных, которые растут с ними на одной территории.

Характер у торньяков уравновешенный. Это смелые, умные, уверенные в себе собаки, стойкие к боли и обладающие врожденными охранными инстинктами. Взрослые торньяки иногда кажутся флегматичными и даже ленивыми, но это впечатление обманчивое: малейшая угроза спровоцирует молниеносную реакцию и противнику не поздоровится.

К незнакомым людям торньяки относятся с подозрением, но открытой агрессии не высказывают, во всяком случае пока не чувствуют открытой угрозы. Вообще, если у собаки нормальная психика, она не будет ворчать на гостей дома — хорошие манеры в крови у этих животных.

Обучать командам торньяков не так сложно — это умные собаки, но будьте готовы, что ваш питомец постоянно будет проверять вас на прочность, искать ваши слабые места. Собака достаточно послушна, но является сама по себе доминантой, поэтому с человеком соглашается быть только на равных, и это следует учитывать при составлении программы дрессировки.

Правила содержания

Если вам нужна собака-компаньон, лучше поискать среди представителей других пород, а торньяки являются, в первую очередь, рабочими собаками — охранниками жилища и стад от недоброжелателей и хищных животных.

Не подходят торньяки и для жизни в квартире: представители этой породы нуждаются в свободе передвижения, просторе. Благодаря густой шерсти торньяки легко переносят самые сильные морозы. Но даже обеспечив питомцу комфортное проживание на территории загородного, дачного дома, не стоит забывать о прогулках — особенно актуально это в первые два-три года жизни питомца, когда подросток превращается во взрослую собаку: прогулки должны быть активными, с тренировками, играми. Но бойтесь перестараться — это не спортивные собаки для велопрогулок или бега, торньяки не приспособлены для марафонов.

Представители породы отлично чувствуют себя на ферме — собственно, они всегда там и жили. Но на цепь сажать их нельзя, можно построить теплый, уютный домик-будку.

Торньяки являются социальными животными — они легко находят общий язык с другими собаками, поэтому лучше растить их вместе с другими питомцами, торньяками или собаками других пород.

Правила ухода

Особый уход торньякам не требуется. Достаточно вычесывать их пару раз в месяц, чтобы шерсть выглядела аккуратно, опрятно. В период линьки, соответственно, нужно вычесывать собак чаще.

Не забывайте периодически осматривать и очищать уши, промывать глаза — настоем ромашки. А вот с когтями проблем возникать не должно — они стачиваются сами в процессе игр, тренировок, прогулок.

Правила кормления

Изначально эти собаки охраняли кочевые стада. Понятно, что пастухи не могли таскать с собой килограммы мяса, чтобы кормить питомцев, поэтому животные стали привыкать к еде со стола пастухов — а это были преимущественно крупы. В результате организм собак перестроился: и сегодня физиологически представители этой породы более приспособлены к низкобелковой пище, поэтому количество мяса следует строго ограничивать. В противном случае возрастает риск появления проблем с шерстью, кожей, почками и так далее.

Рацион торньяка должен включать в себя преимущественно продукты, богатые углеводами — такая пища дает животным много энергии. При этом запрещено кормить питомцев сладостями, выпечкой, картофелем — лучше всевозможными кашами. Мясо и субпродукты должны быть в ограниченном количестве, но совсем отказываться от них нельзя. Не забывайте и про овощи, фрукты, которые насытят организм собаки необходимыми витаминами. Раз в неделю можно побаловать питомца рыбой без косточек.

И не забывайте обеспечить свободный доступ к свежей воде.

Здоровье

Торньяки — здоровая порода, имеющая крепкий иммунитет и большую выносливость. Средняя продолжительность их жизни составляет от 9 до 11 лет.

Единственная серьезная проблема, с которой могут столкнуться владельцы торньяков — это дисплазия тазобедренного сустава. Снизить риск развития заболевания можно, оберегая щенка от травм в детстве: помните о том, что травмы (даже незначительные, и особенно плохо залеченные) в будущем могут оказать негативное воздействие на суставы — не позволяйте щенку много бегать и высоко прыгать, не допускайте, чтобы малыш сам спускался с лестницы.

Правильное питание, своевременная вакцинация, обработка от паразитов позволит вам наслаждаться обществом вашего четвероногого друга долгие годы.

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