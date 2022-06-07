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Новая «Классика на Дворцовой» прозвучала в Новосибирске с аншлагом

  • 07/06/2022, 09:59
«Ростелеком» совместно с видеосервисом Wink и новосибирским Центром культуры и отдыха «Победа» 3 и 4 июня продолжил серию открытых показов музыкального шоу «Классика на Дворцовой».

новости бизнесаВ первый летний уикенд поклонники оперной музыки из столицы Сибири одними из первых в стране увидели на большом экране запись нового концерта, который состоялся всего неделю назад в Санкт-Петербурге. Оба показа прошли с аншлагом: трансляцию «Классики» посмотрело более 300 человек.

«“Ростелеком” в статусе генерального партнера поддерживает “Классику на Дворцовой” с 2019 года. За это время тысячи поклонников оперы увидели прямые трансляции шоу и ощутили свою причастность к высокому искусству, — сказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Новосибирским любителям классики повезло еще больше: каждый год мы помогаем организовать открытые показы концертов в кинозалах, чтобы можно было в полной мере оценить качество картинки и звука».

В этом году проект, приуроченный ко дню основания Северной столицы, отметил десятилетие. В честь этого афишу «Классики на Дворцовой» украсили мировые звезды оперного искусства: Мария Алейда, Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Алексей Марков, Василиса Бержанская. Впервые в Санкт-Петербурге выступил Витторио Григоло, который в 23 года стал самым молодым тенором мирового центра оперной культуры Ла Скала.

«С каждым годом «Классика на Дворцовой» привлекает все больше новосибирцев. Среди гостей открытых показов много наших постоянных зрителей, любителей театральных трансляций и фильмов об искусстве. Благодарим компанию «Ростелеком» за такой подарок городу», — комментирует генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

«Я впервые на показе этого легендарного шоу: впечатления шикарные. Необычно смотреть оперу на экране, но в Санкт-Петербург поехать нет возможности, поэтому здорово, что можно увидеть представление здесь. И тем более на большом экране, когда получается рассмотреть все в деталях», — поделилась впечатлениями зрительница Наталья Юдина.

Поклонники классики теперь могут насладиться концертом не выходя из дома: запись оперного шоу этого года уже появилась в видеосервисе Wink в разделе «Классика на Дворцовой». Здесь же можно посмотреть и предыдущие трансляции, концерты находятся в свободном доступе.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Ростелеком кинотеатр Победа Wink


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