Почти 16 тысяч жителей Новосибирской области начали год с поиска новой работы

В первые дни 2020 года (с 1 по 13 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили почти 16 тысяч жителей Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

Чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Транспорт, логистика», «Административный персонал», «ИТ, телеком» и «Производство».

— Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей, — отмечают в пресс-службе.

Среди тех жителей Новосибирской области, которые решили сменить работу в начале года, 50,8% — женщины. 54% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 45% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что почти 7% соискателей, опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.

— Наши исследования показывают, что в 2020 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно рассматривать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности – интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы специалисты-«многостаночники», например, химики, умеющие продавать, или программисты, умеющие писать простые и понятные широкой аудитории тексты, — добавляет руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru