СГК открыла обновленный Центр обслуживания клиентов в Новосибирске

После недавно проведенной реконструкции Центр обслуживания клиентов (ЦОК) принимает больше потребителей – как частных, так и представителей бизнеса. Теперь на период пиковой загрузки в Центре 25 окон вместо 18, сообщили в пресс-службе СГК.

— Решение расширить площадку для общения с потребителями связано, прежде всего, с ростом числа обращений в ЦОК. В 2019 году общее их количество увеличилось на 43% — до 99 тысяч, против 69,4 тысяч годом ранее. Вдвое чаще стали обращаться жители — 58,5 тыс. запросов. Есть прирост и по числу запросов от компаний – почти 10%, до 40,6 тыс. обращений, — отметили в СГК.

Клиентов добавляет и постепенный рост числа прямых договоров частных потребителей с компанией.

Отмечается, что частные потребители обращаются в офис СГК, как правило, за переоформлением лицевого счета, получением справки об отсутствии задолженности, а также за сверкой начислений. Представители бизнеса приходят за такими услугами, как заключение договоров, получение расчетных документов, изменение объема тепловой нагрузки объектов.

— В перспективе мы хотим сократить сроки техприсоединения до 9 месяцев, для этого оптимизируем внутренние процедуры, — рассказал журналистам в ходе открытия Центра директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Однако, во многом скорость исполнения договоров зависит от сроков сдачи объектов застройщиками.

Как подчеркнул директор теплосбытового подразделения Новосибирского филиала СГК Дмитрий Григорович, значительная часть услуг – как для населения, так и для бизнеса, предоставляется дистанционно: через мобильное приложение, личный кабинет на сайте компании, контакт-центр.

— Сегодня уже порядка 60% юрлиц используют электронный документооборот. Работаем над тем, чтобы большее количество клиентов было осведомлено об этих возможностях, так как это позволяет экономить им время и снижает расходы, — сказал он.

В 2019 году СГК заключила с участниками строительного рынка 149 договоров о подключении с суммарной нагрузкой 118 Гкал/ч. За этот же период приняли более 4,7 тысяч новых заявок – это на 11% больше показателя 2018 года. ЦОК отработал около 8 тысяч обращений с вопросами о подключении к теплосетям.

В СГК рассказали, что в контакт-центре компании сегодня принимают звонки более 100 сотрудников, работа организована на двух площадках: в Новосибирске и Бийске. Это обслуживание юридических лиц в Новосибирске, и физических лиц в Новосибирске, Красноярске, Бийске, Абакане, Минусинске, Белово, Мысках, Канске, Кемерове, Назарове, Черногорске.

Фото: пресс-служба СГК