Виктор Карбовский назначен директором фонда развития промышленности региона

Директором фонда развития промышленности Новосибирской области назначен Виктор Карбовский, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Виктор Карбовский родился 6 июня 1980 года в городе Ташкент. Окончил Калининградский государственный университет в 2002 году, имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция». Работал юристом, юристом-аналитиком в нескольких организациях Калининграда и Новосибирска.

В 2012 году повысил квалификацию в Институте Следственного комитета РФ, после чего до 2018 года трудился в Следственном комитете РФ по Новосибирской области. Завершил карьеру в правовых органах в августе 2019 года в должности заместителя Красноярского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Имеет специальное звание: подполковник юстиции и классный чин работника прокуратуры: младший советник юстиции.

К обязанностям директора государственного фонда развития промышленности Новосибирской области Виктор Карбовский приступил с 18 декабря 2019 года. Прежний директор, Елена Ильиных, оставила полномочия по собственному желанию.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга