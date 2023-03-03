Почти 200 тонн цветов завезли в Сибирь к 8 Марта

С начала 2023 года сибирские таможенники оформили ввоз 197 тонн импортных цветов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— По сравнению с январем-февралем прошлого года вес поставок цветочной продукции вырос на 13%. В феврале сибирские предприниматели завезли основную часть цветочных грузов перед 8 марта — более 150 тонн. Из них больше половины партии (80 тонн) составили тюльпаны. Также в лидерах — заграничные розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулюсы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Почти 60% цветов в Сибирь поставили новосибирские импортеры, 30% букетных партий ввезли алтайские предприниматели, все цветы декларировались в Сибирской электронной таможне.

— Узбекистан новый поставщик цветов для сибирского региона. В феврале из этой страны ввезено 58 тонн цветов, или 38% от общего физического объема импорта этих товаров, — отметил Дмитрий Колыханов, заместитель начальника Сибирского таможенного управления.

Из Узбекистана ввозились прежде всего тюльпаны, а также лилии, герберы, матиоллы, орхидеи. Также в Сибирь завозят цветы, выращенные в таких странах как Эквадор, Колумбия, Кения, Нидерланды, Таиланд.

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