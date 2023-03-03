«Ильменит» ищет партнеров в кластер «Цветные и редкоземельные металлы»

Томская область пригласила инвесторов вложить деньги в предприятия регионального промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы».

— Это интересное инвестиционное предложение, в которое мы верим. В кластере есть якорное предприятие — горно-обогатительный комбинат «Ильменит», на его базе можно создать серьезное количество новых предприятий, — сообщил, выступая на Красноярском экономическом форуме-2023, заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

Замгендиректора ЗАО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» Евгений Голубчиков пояснил, что в процессе производства на предприятии освобождается значительный объем фракционированных песков, которые могут вызвать интерес у инвесторов, и комбинат готов совместно с ними проработать вопросы по открытию новых предприятий.

— Наша компания ввела завод в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Сейчас в рамках стратегической задачи по обеспечению суверенитета России по титану и циркону принимается решение о масштабировании завода. В течение 3-4 лет на базе Туганского комбината будет создан серьезный кластер с сопутствующими предприятиями-сателлитами, — уточнил он. — ГОК «Ильменит» разработал инвестиционные предложения для создания производств на базе добываемого сырья. Их локализация в непосредственной близости к комбинату позволит свести к минимуму логистические издержки партнеров.

По словам Голубчикова, в ГОК научились разделять по грансоставу разные диаметры зерна фракционированных песков. Эти пески могут применяться в производстве сухих строительных смесей, огнеупорного и кислотоупорного бетона, тротуарной плитки, наливных полов, стекольной промышленности, 3D печати и т. д.

— Кроме того, есть возможность использовать наши фракционированные пески для того, чтобы уйти от пропантов на более дешевый материал, что сегодня очень актуально для нефтяной промышленности, — комментирует представитель «Ильменита».

В рамках первой очереди реализации проекта комбинат готов поставлять 60 тысяч тонн сырья в год, во второй — 237 тысяч тонн.

Еще один передел «Ильменита», который имеет перспективы на рынке как самостоятельный продукт — это производство кварцевой муки. В первой очереди проекта ее объем может составить около 240 тысяч тонн в год, во второй — 1260 тысяч тонн.

— В ближайшее время мы пройдем техперевооружение и будем выпускать значительное количество кварцевой муки для потенциальных потребителей. Рядом с нами могут построиться заводы по производству сухих строительных смесей, наливных полов. Муку можно использовать в составе лаков для мебели, герметиков, дорожных красок, жидкого стекла, стекловолокна, — перечисляет Евгений Голубчиков.

Отдельно он выделил проекты, связанные с производством стекла. Сегодня «Ильтменит» сотрудничает с такими компаниями, как ООО «Сибирское стекло», ООО «Интергласс», которые льют стеклянную тару.

— Значительным потенциалом, на наш взгляд, обладает производство листового и автомобильного стекла. У нас готовился инвестиционный проект на эту тему с резидентом одной из недружественных стран. Он не реализовался, но все изыскания на предмет производства листового стекла уже сделаны, — сообщил на КЭФе-2023 замгендиректора туганского ГОКа.

Третий блок — производство диоксида кремния. Потребность российского рынка в этом продукте к 2025 году составит 97,8 тысячи тонн в год. Его рыночная стоимость варьируется от 160 до 800 рублей за кг, в зависимости от чистоты материала. Во второй очереди «Ильменит» планирует производить 30 тысяч тонн этого сырья в год.

— Интересная коллаборация может сформироваться с инвестором, который согласится уйти в логику передела нашего кварца. Емкость этого рынка в России колоссальная. Сравнительно небольшие инвестиции позволят инвесторам выйти на колоссальные, с нашей точки зрения, рынки. Изыскания все уже проведены. С инвесторами можно сразу садиться за «дорожную карту», — заявил он

Диоксид кремния, по его словам, будет интересен предприятиям по производству шин, резинотехнических изделий, керамики, стекла, герметиков, а также микроэлектроники, медицинских препаратов, бытовой химии, косметики и пищевой промышленности.

АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» — это горнодобывающее предприятие, созданное в сентябре 2002 года с целью промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. В 2021 году в состав компании вошла госкорпорация «Росатом» в лице АО «Атомредметзолото». В феврале 2022 года АРМЗ инвестировало в ТГОК «Ильменит» 0,59 млрд рублей.

В настоящее время ведется реализация проекта крупномасштабной разработки месторождения за счет вовлечения в добычу ресурсов Кусковско-Ширяевского лицензионного участка и увеличения производственных мощностей до 6,9 млн тонн рудных песков в год, говорится на сайте компании. Проект предусматривает проектирование и строительство горно-обогатительного комплекса по производству циркона, ильменита, рутил-лейкоксена и кварцевого песка для стекольной промышленности мощностью 6,9 млн тонн по исходному сырью. Запуск ГОКа будет осуществлен в три очереди: первая очередь — 2,3 млн тонн в год, вторая — 2,3 млн тонн в год, третья — 2,3 млн тонн в год.

С выходом на проектную мощность Туганский ГОК будет производить продукцию в следующих объемах: ильменитовый концентрат (>54% TiO2) — 83 тысячи тонн в год, лейкоксеновый концентрат (>85% TiO2) — 6 тысяч тонн в год, цирконовый концентрат (66% ZrO2) — 42 тысячи тонн в год, кварцевых песков для стекольной промышленности (ГОСТ 22551-77), кварцевых песков фракционированных, кварцевых формовочных песков — 1 млн тонн в год.

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