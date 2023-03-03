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Томская область начнет сотрудничать с Федеральным центром нейрохирургии

  • 03/03/2023, 10:56
сотрудничество Томска с Федеральным центром нейрохирургии
В Томске готовы производить 3D-принтеры и импортозамещающие хирургические инструменты по заказу нейрохирургов.

Губернатор Томской области Владимир Мазур и Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России, расположенного в Тюмени, договорились о сотрудничестве в практическом здравоохранении, медицинской науке, а также в научном приборостроении, материаловедении и производстве хирургического инструментария. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Сотрудничество планируется по ряду направлений. Среди них — подготовка томских нейрохирургов в ординатуре на базе федерального центра, экспертная помощь тюменских специалистов в обновлении и модернизации нейрохирургического оборудования в томских учреждениях здравоохранения, координация медиков для своевременного лечения томских пациентов в Федеральном центре нейрохирургии.

Альберт Суфианов также обратился к Владимиру Мазуру с просьбой оказать содействие в научном развитии федерального центра. В связи с этим в план сотрудничество включены такие направления как: исследования онкогенетики, высокотехнологичной диагностики и лечении эпилепсии, деменции, болезни Паркинсона и так далее. Отдельные договоренности достигнуты в области медицинского приборостроения (в части производства 3D-принтеров) и в сфере материаловедения (производства импортозамещающих хирургических инструментов). Соответствующими компетенциями обладает томский Институт физики прочности и материаловедения СО РАН.

—  Главная задача, которую ставлю здравоохранению, — улучшение качества и доступности медицинской помощи. Для этого будем и обновлять оборудование, и повышать квалификацию врачей. В этом томским медикам помогут тюменские коллеги. Их нейрохирургическая школа является лучшей в стране, а в детской нейрохирургии они просто творят чудеса, — подчеркнул Владимир Мазур.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые создают уникальный стенд для аэрокосмической отрасли.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Инновации Власть Медицина

Регионы: Томская область

Теги : Федеральный центр нейрохирургии модернизация нейрохирургического оборудования


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