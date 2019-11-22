Почти 33 тысячи работодателей обменяются с ОПФР сведениями по предпенсионерам

Отделение ПФР по Новосибирской области продолжает работу по подтверждению права граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные предпенсионерам по новому законодательству, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был передан работодателям. Они обеспечивают два выходных дня в год для прохождения предпенсионером диспансеризации, а также несут ответственность за увольнение работников или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

Для реализации этих гарантий и мер поддержки ПФР передает по запросам от работодателей сведения об отнесении граждан к категории предпенсионеров. Соответствующий информационный обмен происходит на основе соглашений, заключенных пенсионным фондом с работодателями. В настоящее время такие соглашения в нашем регионе заключены практически с 33 тысячами работодателей.

Напомним, что льготы предпенсионерам предоставляются с 2019 года, ранее воспользоваться этими мерами поддержки могли только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

При этом право на предпенсионные льготы определяется индивидуально с учетом разных факторов, включая регион проживания, наличие специального стажа, характер условий труда, а также вид конкретной льготы. Например, предпенсионный возраст тех, у кого есть право досрочного выхода на пенсию, отличается от предпенсионного возраста людей, выходящих на пенсию по общим основаниям. Аналогично отличается предпенсионный возраст по трудовым и налоговым льготам.

Сохранено право на предпенсионные льготы и гражданам, которых не затронуло повышение пенсионного возраста. Это относится, например, к многодетным мамам с пятью детьми и некоторым гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.

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