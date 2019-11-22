В трехлетней перспективе прирост собственных доходов составит 8-10%

Законопроект о бюджете Новосибирской области на 2020 и плановый период 2021–2022 годов в первом чтении принят на ноябрьской сессии регионального парламента. Поправки перед вторым чтением депутаты должны будут внести до 29 ноября.

— Законопроект обсуждался на всех комитетах заксобрания, — сообщил председатель комитета регионального парламента по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. — Все фракции приняли по нему положительное решение. Впервые за несколько лет представлению бюджета предшествовал доклад минэкономразвития. Все это — при положительном заключении всех управлений и Контрольно-счетной палаты области.

Как следует из доклада министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, в структуре расходов на 2020 год наблюдается наибольший прирост по таким статьям, как дотации, субсидии и субвенции местным бюджетам на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (+4,1 млрд рублей), меры социальной поддержки (+2 млрд), обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти (+1,7 млрд), резервный фонд правительства области (+1,5 млрд) На уровне 2019 года останется поддержка агропромышленного комплекса. В «минусе» по отношения к 2019 году дорожный фонд и транспортное обслуживание населения (-1,8 млрд рублей), что связано с перераспределением части транспортного налога в пользу муниципалитетов.

— По сравнению с 2019 годом — математическое снижение, — говорит Голубенко. — В 2019 году дорожный фонд (помимо прямых доходов) балансировался 4 млрд рублей общих доходов облбюджета за счет источников, которые напрямую за ним не закреплены. Также, надо помнить о передаче транспортного налога на местный уровень. 742 млн рублей мы передали в распоряжение органам местного самоуправления на текущее содержание дорог. На эту же сумму уменьшили субсидии из дорожного фонда и его расходную часть.

В разрезе ГРБС приоритетными в 2020 году станут расходы социального характера. Наибольшая часть придется на министерства образования (34,6 млрд рублей), здравоохранения (22,2 млрд), труда и соцразвития (21,3 млрд). Рост расходов планируется и по линии министерства энергетики и ЖКХ. В частности, на программу переселения из ветхого и аварийного жилья в 2020 году запланированы 533 млн рублей (в 2019-м — 373 млн), создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО — 197 млн (154 млн), подпрограмму «Чистая вода» — 219 млн (187 млн). В «минусе» оказалась программа газификации территорий — 375 млн (411 млн).

— Расходы на газификацию планируются в объеме обязательств, которые вытекают из инвестиционной программы ПАО «Газпром», — комментирует Голубенко «бюджетно-коммунальные» изменения. — Постепенно увеличиваем финансирование подпрограммы «Чистая вода». Все расходы по этому направлению за 2020 год за счет собственных ресурсов составят почти 219 млн рублей. Кроме того, мы существенно увеличиваем финансирование программы развития системы обращения с отходами. На 2020 год закладываем 197 млн рублей на строительство и реконструкцию полигонов и создание площадок временного накопления ТКО.

Еще одна группа изменений регионального бюджета связана с сокращением долговых обязательств Новосибирской области.

— Заемный дефицит и заемные средства в размере 2,7 млрд рублей для 2020 года являются предельными, — поясняет министр. — Исходя из заключенных соглашений по реструктуризации федеральных бюджетных кредитов (около 15 млрд рублей), показатель долговой нагрузки по коммерческим заимствованиям не должен превышать эту контрольную величину. Больше мы привлечь по параметрам бюджета пока не можем. В 2020 году ожидаем реструктуризацию бюджетных кредитов до 2029 года. Это позволит снизить задачу по рефинансированию бюджетных кредитов более дорогими кредитами коммерческих банков облигационными займами. Будем ждать, какая у нас экономия обнаружится в обслуживании государственного долга, чтобы ее перенаправить на задачи социально-экономического развития.

Несмотря на то, что по значительной части отраслей запланирован рост бюджетных расходов, некоторые депутаты считают их финансирование недостаточным и готовы предложить в связи с эти свои поправки.

— Ко второму чтению я бы хотела подготовить поправку, касающуюся увеличения финансирования программы «Чистая вода», — говорит депутат Дарья Украинцева (фракция ЛДПР). — Очень много людей используют воду ненадлежащего качества. Чтобы решить проблему, нужно ориентировать региональный бюджет в направлении программы. Это единственная программа в области, которая работает в рамках нацпроекта «Экология». Проект бюджета поддержу, но он требует доработки в данном направлении. Думаю, что и остальные депутаты со мной согласятся.

Зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев («Справедливая Россия») отмечает, что необходимо обратить внимание на другие коммунальные расходы.

— Я знаю, что ряд районов подал заявки по поводу обеспечения отопительного сезона по направлению ЖКХ, — сообщает Умербаев. — Есть вопросы и по организации уличного финансирования.

Вызывают вопросы и изменения в финансировании дорожного сектора.

— Хотел бы обратить внимание на снижение удельного веса дорожной отрасли в финансировании: с 22% до 8%, — приводит данные депутат Александр Барсуков («Единая Россия»). — Министр сказал о добавках из федерального бюджета. Они не ликвидируют этот разрыв. Второй момент: со следующего года требования к строительству дорог в поселениях выводятся на уровень требований по территориальным дорогам, что повлечет удорожание работ как минимум в 2,5 раза. Субсидии в основном покрывают только проектные работы. В такой ситуации в физическом выражении строительство дорог уменьшится примерно в 3 раза. И это при том, что у нас на дорогах некоторых сел нет даже щебеночного покрытия.

Бюджетного оптимизма не разделяет и член комитета по строительству ЖКХ и тарифам Николай Мочалин.

— Материальное производство валового регионального продукта оставляет желать лучшего, — говорит депутат. — То, что вы приводите в законе о бюджете, выглядит как-то очень оптимистично — один рост. Причины этого роста до конца не раскрыты.

В правительстве региона с такими оценками не согласны.

— Нам хочется прибавить везде, денег много не бывает, несмотря на то, что основные параметры достаточно достойные, — прокомментировал состояние бюджета губернатор Андрей Травников. — Темпы прироста собственных доходов 8–10% (это я называю параметры трехлетки) — достойные. Консолидированный бюджет перешагнет 200 млрд рублей. Но сейчас требуется больше. Мы подошли к проблеме обеспечения водой населения. Проблему очистки сточных вод нам еще предстоит поднять. Мы должны активно участвовать в реализации нацпроектов. Если увидим, что необходимо принимать какие-то дополнительные меры, то будем изыскивать ресурсы. Я вижу основные приоритеты. Первый приоритет — решение проблем жителей на местах. Второй — нацпроекты. Третий — крупные проекты.

По информации министерства финансов Новосибирской области, основные параметры бюджета на 2020 и плановый период 2021–2022 годов следующие. Уровень доходов в 2020-м — 172,8 млрд рублей , в 2021-м — 176,9 млрд, в 2022-м — 186, 5 млрд. Расходы на следующий год запланированы в размере 177,4 млрд рублей (176,9 млрд и 186,5 млрд соответственно). Дефицит бюджета на 2020 год составит 4,6 млрд рублей.

Фото пресс-службы заксобрания