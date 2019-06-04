Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

— Общая площадь здания — 37 тысяч кв. м. Оно состоит из 4 блоков, рассчитано на 217 коек, включает в себя стационар и поликлиническое отделение на 60 детских и 100 взрослых мест. Проектно-сметная документация прошла экспертизу в ноябре 2018 года, в декабре получено разрешение на строительство. 28 мая мы заключили договор с подрядчиком на первый этап стоимостью около 500 млн рублей, — сообщил по время визита на площадку министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По словам гендиректора АО «Бердский строительный трест» Александра Воронина, в 2019 году компания должна завести здание центра под отопление, сделать разводку вентиляции, первый цикл электрики, а также установить перегородки. Министр уточнил, что общий график строительных работ будет утвержден и представлен губернатору области в конце июня. По графику центр должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2021 года. Однако Шмидт не исключил, что все строительно-монтажные работы получится выполнить ранее: в 2020 году, а на 2021 останутся работы по пусконаладке оборудования и получению разрешительных документов на оказание медпомощи.

Главный врач ГБУЗ «Государственная областная больница Новосибирской области» Анатолий Юданов напомнил, что в течении 5 лет перинатальная помощь в облбольнице оказывается в неприспособленных для этих целей помещениях.

— На площадке терапевтической службы развернуто 150 коек. Мы забираем на себя по маршрутизации самые тяжелые категории пациентов. В среднем в год у нас сейчас проходит около 2,5 тысяч родов, — говорит Юданов. — После ввода в эксплуатацию перинатального центра мы получим 217 коек для женщин, заберем на себя все осложненные роды и ребятишек из районов области, требующих оказания специализированной медпомощи. Ожидается, что в год мы сможем принимать до 4 тысяч родов. Все площади и оборудование, заложенные в проекте, отвечают этим объемам. У нас также есть понимание: какие койки и профили следует восстановить в освободившихся помещениях в корпусах областной больницы. Сейчас на сокращенных площадях вынуждено ютиться отделение терапевтической клиники.

2019-2021

— Надеюсь, что все будет сделано в срок. Компания-подрядчик достаточно известная в Новосибирске и надежная, — добавил губернатор.

Во время пресс-подхода губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что в областном и федеральном бюджете нагоды запланированы ресурсы на финансирование строительства перинатального центра в полном объеме. На основе этих данных сейчас проводятся все конкурсные процедуры и заключаются контракты на строительство и поставку оборудования. Травников подчеркнул, что сегодня Новосибирск — единственный город-миллионник, где нет перинатального центра.

Проект строительства перинатального центра в Новосибирске был подготовлен в 2013 году, и с 2013 по 2014 год на месте снесенного старого акушерского корпуса больницы были сооружены основные несущие железобетонные конструкции фундаментов и каркаса, а также наружные кирпичные стены всех четырех блоков. В 2015 году работы приостановили без консервации объекта. Изначально стоимость проекта перинатального центра оценивалась в 2,5 млрд рублей. Он был рассчитан на 305 коек, в том числе 90 коек отделения патологии беременности. До конца 2015 года область планировала объявить инвестиционный конкурс на привлечение инвестора на достройку объекта.

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