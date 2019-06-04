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Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Договор с компанией «Бердский строительный трест» подписан 28 мая.
  • 04/06/2019, 15:22
Автор: Юлия Данилова
Подрядчик вышел на площадку перинатального центра
В облбольнице восстановят койки в терапевтическом отделении.

— Общая площадь здания — 37 тысяч кв. м. Оно состоит из 4 блоков, рассчитано на 217 коек, включает в себя стационар и поликлиническое отделение на 60 детских и 100 взрослых мест. Проектно-сметная документация прошла экспертизу в ноябре 2018 года, в декабре получено разрешение на строительство. 28 мая мы заключили договор с подрядчиком на первый этап стоимостью около 500 млн рублей, — сообщил по время визита на площадку министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Перинатальный центр в Новосибирске будет достроен

По словам гендиректора АО «Бердский строительный трест» Александра Воронина, в 2019 году компания должна завести здание центра под отопление, сделать разводку вентиляции, первый цикл электрики, а также установить перегородки. Министр уточнил, что общий график строительных работ будет утвержден и представлен губернатору области в конце июня. По графику центр должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2021 года. Однако Шмидт не исключил, что все строительно-монтажные работы получится выполнить ранее: в 2020 году, а на 2021 останутся работы по пусконаладке оборудования и получению разрешительных документов на оказание медпомощи.

Главный врач ГБУЗ «Государственная областная больница Новосибирской области» Анатолий Юданов напомнил, что в течении 5 лет перинатальная помощь в облбольнице оказывается в неприспособленных для этих целей помещениях.

— На площадке терапевтической службы развернуто 150 коек. Мы забираем на себя по маршрутизации самые тяжелые категории пациентов. В среднем в год у нас сейчас проходит около 2,5 тысяч родов, — говорит Юданов. — После ввода в эксплуатацию перинатального центра мы получим 217 коек для женщин, заберем на себя все осложненные роды и ребятишек из районов области, требующих оказания специализированной медпомощи. Ожидается, что в год мы сможем принимать до 4 тысяч родов. Все площади и оборудование, заложенные в проекте, отвечают этим объемам. У нас также есть понимание: какие койки и профили следует восстановить в освободившихся помещениях в корпусах областной больницы. Сейчас на сокращенных площадях вынуждено ютиться отделение терапевтической клиники.

На строительство перинатального центра будут выделены средства из федерального бюджета

Более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета получит регион на реконструкцию перинатального центра

Во время пресс-подхода губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что в областном и федеральном бюджете на 2019-2021 годы запланированы ресурсы на финансирование строительства перинатального центра в полном объеме. На основе этих данных сейчас проводятся все конкурсные процедуры и заключаются контракты на строительство и поставку оборудования. Травников подчеркнул, что сегодня Новосибирск — единственный город-миллионник, где нет перинатального центра.

— Надеюсь, что все будет сделано в срок. Компания-подрядчик достаточно известная в Новосибирске и надежная, — добавил губернатор.

Проект строительства перинатального центра в Новосибирске был подготовлен в 2013 году, и с 2013 по 2014 год на месте снесенного старого акушерского корпуса больницы были сооружены основные несущие железобетонные конструкции фундаментов и каркаса, а также наружные кирпичные стены всех четырех блоков. В 2015 году работы приостановили без консервации объекта. Изначально стоимость проекта перинатального центра оценивалась в 2,5 млрд рублей. Он был рассчитан на 305 коек, в том числе 90 коек отделения патологии беременности. До конца 2015 года область планировала объявить инвестиционный конкурс на привлечение инвестора на достройку объекта.

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