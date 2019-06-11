— 10 июня у меня было большое совещание с представителями компании МТС, которая входит в состав холдинга ПАО «АФК «Система»». Компания предложила интересные проекты в сфере «Умного ЖКХ», — сообщил на дискуссионной площадке «Экономика и инвестиции» форума «Городские приоритеты» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

В частности, он отметил, что телекомоператор предложил запустить в Новосибирске «Uber для сантехников» — цифровую систему учета работы сантехников с возможностью оплаты услуг по безналичному расчету и получению фискального чека в виде электронного документа. Также компания представила разработку «Цифровые УК и другие обслуживающие организации» — это автоматизированная информационная система онлайн-диспетчеризации по выполнению заданий бригадами и персоналом.

Люлько уточнил, что две управляющие компании Новосибирска уже изъявили желание принять участие в этом проекте: ЗАО УК «СПАС-Дом» и ФГУП «ЖКХ ННЦ». А МТС готова запустить и тестировать пилоты за свои деньги.

В пресс-службе МТС в ответ на запрос InfoPro54 подтвердили, что состоялась трехсторонняя встреча: МТС, представителей мэрии и крупнейших УК Новосибирска, где обсуждалась возможность внедрения ряда проектов в сфере ЖКХ города.

— В ближайшее время (июнь) определят пилотные зоны и проекты, которые будут в них реализованы. Например, что-то из ряда таких решений, как автоматизация сбора данных с приборов учета, «умный домофон», видеонаблюдение за придомовой территорией, управление освещением, шлагбаумами, управление лифтами и т.д. Пилотный проект в сфере ЖКХ планируется реализовать на примере двух объектов: жилой дом или комплекс в Академгородке и в самом Новосибирске, — сообщили в компании.

Генеральный директор ЗАО УК «СПАС-Дом» Владимир Булычев сообщил, что компания уже внедряет на своих домах элементы «Умного ЖКХ»: установлено оборудование по одномоментному снятию данных с приборов учета электроэнергии на общедомовые нужды, видеонаблюдение и управление шлагбаумами.

— Мы договорились на словах попробовать пилотный проект. Это целая программа, и там достаточно много предложений. Нас интересует видеонаблюдение в подъездах и лифтах, охрана подвалов, где размещено много ценного оборудования, видеонаблюдение за площадками утилизации ТКО, чтобы организовать объективный контроль за вывозом мусора и предотвратить незаконную утилизацию отходов, — перечисляет Булычев. — Сейчас будут работать специалисты со стороны МТС и нашей УК. Мы подберем нужный нам пакет. Посмотрим, какова будет его эффективность. Прежде всего, эти проекты представляют интерес для собственников квартир.

Собеседник InfoPro54 подчеркнул, что инвестировать средства в проект будет МТС. УК будет предоставлять площадки и сети для тестирования элементов программы «Умное ЖКХ». Юридическая форма такого сотрудничества сейчас прорабатывается.

Александр Люлько напомнил, что цифровые системы контроля систем электро-, тепло- и водоснабжения уже внедрены в трех школах Новосибирска. За счет энергосервисных контрактов удалось сократить расходы на 30%. Сейчас этот опыт начинает внедряться в жилых домах. Чиновник также отметил, что в городе подобные проекты активно продвигает еще ряд компаний. В частности, ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг».

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