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Почти 7500 подключений к электросетям – в АО «РЭС» подвели итоги работы за 2022 год

  • 27/01/2023, 09:00
В условиях изменения внешней среды и социально-экономической обстановки, которые с разной степенью проявлялись в течение всего прошлого года, особую значимость имело функционирование ключевых отраслей промышленности и социальной сферы.

энергетикаВажнейшим фактором для их устойчивого развития было обеспечение необходимых энергетических мощностей и инфраструктуры. Поэтому по итогам 2022 года специалисты системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области зафиксировали уверенную положительную динамику по направлению технологического присоединения к электросетям.

В течение 2022 года к электросетям АО «РЭС» было осуществлено почти 7500 подключений. При этом за отчетный период было заключено 7360 новых договоров об осуществлении технологического присоединения на суммарную мощность 581,5 МВт, что на 51% выше уровня предыдущего года.

Среди них есть и крупные федеральные проекты, и важные для региона социальные объекты. В прошлом году энергетики завершили работы по присоединению многофункциональной ледовой арены с прилегающим парком и станции метро «Спортивная», здания под размещение театра С. Афанасьева, а также более 20 объектов образования и здравоохранения, в т.ч. амбулатории с подстанцией ССМП в селе Верх-Тула.

Заключены договоры и уже в этом году продолжатся работы по подключению 1 очереди строительства ключевого объекта Новосибирской области проекта «микрорайон Клюквенный» с нагрузкой 17 МВт, а также поликлиник и амбулаторий в Колывани, Барабинске, Краснообске, Краснозёрском и на ст. Мочище, школ и дома культуры в районах области. Особо выделяются объекты, реализуемые в рамках нацпроектов – Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и крупнейший проект по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока за счет увеличения пропускной способности БАМ на общую дополнительную мощность 198 МВт по 16 тяговым подстанциям.

Не менее масштабная работа проведена и в части обслуживания клиентов по вопросам технологического присоединения к электросетям. Несмотря на сложную экономическую и внешнеполитическую обстановку, ключевые показатели работы клиентских сервисов компании значительно выросли в течение 2022 года.

Специалисты АО «РЭС» обработали около 62,5 тыс. обращений, поступивших в чат-бот и call-центр, через личный кабинет на сайте компании и в рамках очного приема в центре и пунктах обслуживания клиентов.

За прошедший год, учитывая всю его неоднозначность и нестабильность, энергетикам удалось:

  • внедрить обновленный личный кабинет с более удобным и понятным интерфейсом;
  • увеличить долю обращений через него на 15%;
  • нарастить долю обращений клиентов в чат-бот и сократить время первого отклика на обращение до нескольких минут;
  • и многое другое.

В целом, в 2022 году компания показала высокий уровень клиентоцентричности, что было отмечено как самими заявителями, так и органами исполнительной власти города и региона.

На 2023 год планы АО «РЭС» в части технологического присоединения не менее амбициозные. Ожидается завершение работ по подключению крупных проектов в сфере здравоохранения (инфекционная больница в п. Садовый, Федеральный детский реабилитационный центр в Бердске), а также жилищного строительства (ЖК «Новый горизонт» и ЖК «Расцветай на Зорге»). И планируется заключение новых договоров – например, на строительство многоквартирных домов в п. Озерный Мочищенского сельсовета с общей нагрузкой 13 МВт, а также котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения г. Искитима с нагрузкой 2 МВт.

И это далеко не полный перечень объектов региона, которые АО «РЭС» удалось и планируется обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением даже в условиях изменения внешне-политической среды и социально-экономической обстановки.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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