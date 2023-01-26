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Общественная палата области проголосовала за отмену выборов мэра Новосибирска

  • 26/01/2023, 18:57
Автор:
Общественная палата о выборах мэра
Предложение будет вынесено на рассмотрение регионального парламента.

Общественная палата Новосибирской области подготовила обращение к депутатам Заксобрания с предложением заменить прямые выборы мэра областного центра на конкурсные процедуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя палаты Галину Гридневу.

Члены и эксперты общественной палаты провели обсуждение вопроса изменения порядка прямых выборов главы города, цитирует Гридневу ТАСС. Эксперты поддержали модель конкурсного назначения мэра. Модель назначения мэра гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец.

Однако обращение депутатам пока не направлено. За пределы разговоров отмена выборов не вышла, ограничившись высказываниями подчинённых Гридневой в ходе обсуждений и отдельных политиков в соцсетях, телеграмм-каналах и СМИ. С первыми всё более-менее понятно: инициативу сверху чуть более десятка относительно известных в политических кругах и малоизвестных среди народных масс людей поддержали. Однако примечателен такой момент: анонс совета палаты, где должны были быть объявлены результаты обсуждений исчез с сайта палаты буквально за полтора часа до объявленного в нём времени, и «на том же месте в тот же час» появилось мероприятие, посвящённое поддержке военнослужащих.

Что касается политиков, то они высказывают каждый свою личную позицию, а не позицию представляемых ими политических партий или органов законодательной власти. Среди сторонников замены выборов на конкурс отметились, в частности, депутат Госдумы единорос Олег Иванинский, первый-вице-спикер Заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Панфёров, депутат Заксобрания от партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Среди противников депутат Госдумы, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов, коммунисты вице-спикер горсовета Антон Тыртышный, председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров, депутаты от коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина и Сергей Бойко, реготделение несистемной партии «Яблоко».

Сами руководители законодательной и исполнительной ветвей власти как Новосибирска, так и Новосибирской области молчат. Впрочем, в конце прошлого года на пресс-конференции губернатор области Андрей Травников говорил, что допускает  такой сценарий.

Затишье и на сайте парламентских политических партий. Практически все они пишут о текущей деятельности реготделений, работе своих депутатов, участии в помощи участникам спецоперации и их семьям.

Не исключено, что основные акторы возможного сценария в настоящий момент могут находиться в состоянии переговоров друг с другом и теми, кто мог данную инициативу пустить свыше, выторговывая для себя наиболее оптимальный и наименее болезненный сценарий. Как показывает история политической жизни, и Новосибирская область здесь не исключение, её основные деятели говорят «гоп», когда уже точно совершают прыжок, то есть, когда всё окончательно согласовано, а ещё лучше, решено и подписано. В то же время стоит напомнить, что с изменением законодательства у глав субъектов федерации появились рычаги воздействия на глав муниципалитетов вплоть до отстранения последних от должности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Напомним, что борьба с мэром со стороны отдельных политических сил в Новосибирске периодически активизируется. В «мирное» допандемийное время это могли быть и акции протеста от одиночных пикетов до митингов, и громкие выступления с трибуны горсовета. Зимой 2021 года в преддверии отчёта мэра несистемные депутаты анонсировали едва ли не революцию в попытке поставить «неуд» главе города два срока подряд и, таким образом законно отстранить от должности. Попытка провалилась.

Следующая волна антимэрской «революции» произошла летом того же года с подачи депутата горсовета Игоря Украинцева, сумевшего организовать сбор подписей нескольких тысяч человек для регистрации инициативной группы и объединить вокруг этой идеи несколько мелких несистемных партий. Однако после официального отказа избиркома регистрировать инициаторов, непродолжительных судебных разбирательств и ни к чему не приведших общественных слушаний кампания сошла на нет.

 

Ранее редакция сообщала о непростой ситуации вокруг руководства одного из районов Новосибирской области.

Фото общественной палаты Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : общественная палата выборы мэра


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