Почти 883 тысячи квадратных метров жилья сдано в Новосибирске с начала года

В Новосибирске за девять месяцев текущего года в эксплуатацию введено 882 тыс. 822 кв. м. жилья (111% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 796 тыс. 54 кв. м.). Об этом сообщило управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города.

— 80 объектов (14 093 квартиры, 751 тыс. 109 кв. метров) – доля многоквартирных жилых домов. Семь жилых зданий (263 квартиры, 14 928 кв. метров) относятся к категории малоэтажного строительства, — пояснили в управлении.

Активнее всего возводятся многоэтажные жилые дома в Калининском районе – 18 домов (127 тыс. 610 кв. метров). Большее количество квадратных метров за 9 месяцев сдано в Ленинском районе – 151 тыс. 449 кв. метров (14 домов).

Всего за девять месяцев выполнена и сдана под ключ 2 371 квартира, что составляет 17 % от общего количества введенных квартир (14 093).

На комплексных площадках городской застройки введено 40 домов общей площадью 359 тыс. 770 кв. метров.

Кроме того, с начала года введено в эксплуатацию 189 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 362 тыс. 822 кв. метра, рассчитанных на 4910 рабочих мест и 3 635 машино-мест.