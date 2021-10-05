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Фуражное зерно подорожало за неделю почти на 1500 рублей за тонну

  • 05/10/2021, 09:00
Автор:
Бизнес
В региональном Минсельхозе объясняют эту динамику затяжными дождями, которые идут в области уже почти месяц.

Темпы уборочной кампании 2021 года в Новосибирской области задерживаются из-за погодных условий, которые установились на территории с 9 сентября. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

— За минувшую неделю зерновые культуры в области обмолочены на площади 112 тысяч га или 7,5% от уборочной площади. На зернотоки зерно поступает с влажностью до 28% и требует 2-3 этапов сушки. На 3 октября зерновые культуры в регионе в целом обмолочены на площади 1 млн 78 тысяч га или 72%. Отставание к аналогичному периоду прошлого года составляет 185 тысяч га или 13%, — пояснил министр.

Лещенко также обратил внимание на то, что в регионе наметилась тенденция к увеличению цены реализации зерна нового урожая, особенно продовольственного. Так, зерно третьего класса за неделю подорожало на 301 рубль — до 13542 рублей за тонну без НДС. А зерно четвертого класса подорожало на 226 рублей — до 13162 рублей.

— Наиболее существенный прирост произошел по фуражному зерну: на 1421 рубля — до 11471 рубля за тонну. Это связано неблагоприятными погодными условиями, — добавил министр.

При этом продолжается реализация зерна за пределы Новосибирской области. Всего за сентябрь вывезены 122 тысячи тонн, из них 60 тысяч тонн — на экспорт. По сравнению с прошлым годом рост экспортных поставок составил около 40%.

— За прошлую неделю отгружена 41 тысяча — 475 вагонов или 68 вагонов в день — это достаточно высокие темпы, — говорит Евгений Лещенко. — Параллельно ведется заполнение зерном элеваторов хлебоприемных предприятий. Остатки на текущую дату у нас составляют 555 тысяч тонн. Загруженность по области достигла 36%.

Гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт», координатор отделений «Опоры России» в СФО Сергей Соколов считает, что повышение цен на зерно экономически обосновано. По его словам, сельхозпроизводители такой ценой компенсируют рост себестоимости посевной: в деньгах она выросла на 30% к уровню 2020 года. По его словам, на западе области цена с НДС за пшеницу третьего класса уже доходит до 15500 рублей за тонну.

— С очень большой долей вероятности я прогнозирую дальнейший рост цены. Урожай в Северном Казахстане в 2021 году на 1,5-2 млн тонн меньше, чем в 2020 году. Урожай в Уральском, Приволжском округах РФ сгорел, так как на этих территориях 60 и более дней не было осадков, а там сосредоточена значительная часть птицеводческих и мукомольных мощностей страны, — рассуждает Соколов. — Вполне логично, что у новосибирского зерна сегодня есть два направления вывоза. За сентябрь по железной дороге из региона выехали 162 тысячи тонн зерна. Учитывая, что уборка идет с опозданием, в октябре явно будет еще выше. Ценник для этого весьма благоприятный.

При этом эксперт не исключил, что дальнейший рост цен будет не столько динамичен, как в августе и сентябре. В частности, на Урале уже обозначили критические цены — около 19 тысяч рублей за тонну пшеницы третьего класса с НДС. Однако к весне 2022 года цена может вырасти до 21 тысячи рублей за тонну. Гораздо больше потенциал для экспорта у Казахстана, так как через республику зерно далее идет мукой в Афганистан. Но здесь, по мнению Сергея Соколова, возникает очень серьезная проблема — нелегальный вывоз зерна автомобильным транспортом из Новосибирской области.

— Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос. На эту тему прошли два совещания, последнее — в конце сентября, но так и не ясно — кто и что предпринимает. Тем временем казахские покупатели за наличный расчет активно приобретают зерно у новосибирских сельхозпроизводителей на западе и юго-западе области и вывозят его. Все это видно по трафику, по камерам. Это очень серьезная проблема, особенно во время уборки. В целом же за год из Новосибирской области нелегально могут вывозиться около 200 тысяч тонн зерна, которое изначально предполагалось оставить на элеваторах для нужд местных переработчиков, — констатирует собеседник Infopro54. — То есть сейчас действенные решения пока не принимаются, а весной регион будет озадачен: куда делось зерно? Почему по балансу оно есть, а физически его не видно? А переработчики и птицеводы придут с вопросом — где зерно? Именно ГДЕ, а не цены на сырье, будет превалирующим. Причем не только в Новосибирской области, но и в Омске, Красноярске, на Алтае, в Оренбурге, Тюмени, Саратове. В этих регионах ситуация аналогичная. И что станут делать переработчики, когда весной ФАС будет их спрашивать про цены на полках?

Сергей Соколов пояснил, что сейчас на всех уровнях власти анализируют ситуацию с нелегальным экспортом зерна, а также варианты прекращения нелегального трафика.

—У этой проблемы есть еще одна сторона. Чаще всего сельхозпроизводители не показывают это зерно в реальном обороте, то есть не платят за него налоги. Плюс бюджет теряет около 58 долларов налогооблагаемой пошлины с тонны при экспорте зерна, — подчеркивает гендиректор «Новосибирскхлебопродукта».

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Председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Терешков считает, что за резким ростом цен на зерно следует ожидать повышения цен у всех производителей продуктов питания.

— Расхожее представление о том, что зерно является основной только для хлеба — это заблуждение. И фуражное зерно, и продовольственная пшеница — это сырьевая основа для всей пищевой промышленности: яйца, курица, говядина, свинина, кондитерская продукция и т.д. Это будет очередной виток цен — и довольно серьезный, — прогнозирует Терешков. — Проблема в том, что у нас до сих пор не внедрены нужные инструменты регулирования сырьевого рынка, в том числе рынка зерна, которых в руках правительства РФ большое количество. Начиная с того, что зерно — это экспортный продукт, для его регулирования есть экспортные квоты, пошлины и т. д. Но у нас пытаются регулировать конечные цены, что фактически невозможно. Это то же самое, что требовать у кассира «Аэрофлота» продать билет по старой цене при росте цен на топливо. Она просто не может это сделать. Так и производители продуктов питания. Как они могут продавать хлеб, молоко, яйца, мясо по старым ценам, не учитывая рост стоимости зерна, ГСМ, кормов и прочего? Почему зерно у нас должно стоить как в Европе — около 300 долларов за тонну, а тот же хлеб в 3-3,5 раза дешевле? Кто и как здесь считал экономику?

Собеседник редакции напоминает, что до начала 2000-х годов в России работал достаточно эффективный механизм регулирования цен на зерновом рынке — региональные зерновые фонды. В Новосибирске с ним работала «Новосибирская продовольственная корпорация».

— Государство закупало зерно по гарантированным ценам, таким образом сельхозпроизводители хеджировали свои риски. Они получали ГСМ, удобрения, запчасти и рассчитывались за них урожаем. А государство при возникновении спроса продавало это зерно производителям, и так регулировало цены на рынке. Для бюджета это были возвратные деньги, а для рынка — стабильность, — вспоминает Дмитрий Терешков, который стоял у истоков создания такого фонда в регионе. — Я уже несколько раз выходил на региональный и федеральный Минсельхоз с предложением возобновить практику действия таких фондов, но не получил никакой реакции. Даже несмотря на то, что этот механизм полностью отработан. Для сравнения: правительство КНР, где в этом году также начался рост цен на продовольствие, пошло именно по пути регулирования ключевых сырьевых рынков: пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла — ключевого сырья для их продуктового сектора.

Напомним, в конце сентября участники рынка РФ предупредили о росте цен на макаронные изделия из-за дефицита сортов пшеницы, из которой производятся макароны, а также росте цен на сырье в России. На минувшей неделе опрошенные Infopro54 фермеры говорили о росте цен на овощи нового урожая.  В том числе из-за плохих погодных условий, так как часть урожая до сих пор остается в земле.

Фото: pixabay.com автор: basilsmith

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : экспорт цены на зерно Уборка зерновых


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