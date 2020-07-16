Сельская ипотека в Банке «Левобережный»

«Сельская ипотека»* выдается на приобретение квартиры на вторичном рынке или в строящемся доме, жилого дома с земельным участком, а также строящегося жилого помещения с земельным участком по договору долевого участия при наличии аккредитации застройщика в Банке «Левобережный».

Минимальная ставка 2,65% годовых действует для участников зарплатного проекта банка, для остальных заемщиков – 3% годовых. Сумма кредита – от 300 000 рублей до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет, первоначальный взнос – от 10%.

Список населенных пунктов, участвующих в Программе, а также дополнительную информацию по условиям кредитования можно получить в офисах банка или по телефону 3-600-900 (вн.6606).

C полными условиями ипотечного кредитования, продуктами и программами можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1.

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* Реализуется в рамках Постановления Правительства РФ №1567 от 30.11.2019 г.

Фото предоставлено пресс-службой компании