OCSiAl в 2020 году синтезирует 75 тонн нанотрубок

— В течение последних 5 лет компания OCSiAl (портфельная инвестиция УК «РОСНАНО») каждый год удваивает выручку и удваивает синтез. Так получается, что синтез опережает продажи. Маловероятно, что в 2021 году мы сможем продать 75 тонн нанотрубок, которые планируем синтезировать в 2020 году. Но, по прогнозам, в 2021-2022 годах потребление нанотрубок составит 100-150 тонн в год. Таких объемов синтеза у нас нет. Поэтому, чтобы обеспечить спрос 2022 года, половину необходимого объема нам нужно иметь на складе. Иначе мы будем не в состоянии выполнить контракты, заключенные с нашими партнерами, — сообщил во время пресс-подхода президент OCSiAl Юрий Коропачинский.

В тестовом режиме компания OCSiAl запустила установку Graphetron 50 в начале 2019 года. Сейчас она вышла на проектную мощность — 50 тонн графеновых нанотрубок в год. Официальное открытие установки состоялось 11 февраля. На Graphetron 1.0, запущенной в 2014-м, в прошлом году были синтезированы 17 тонн нанотрубок. План 2020 года — 25 тонн. Графеновые нанотрубки продаются на мировом рынке под брендом TUBALL. Как пояснили журналистам сотрудники компании в ходе пресс-конференции, 6 лет назад цена килограмма нанотрубок того же качества, что и трубок OCSiAl, достигала 500 тысяч долларов за кг (в среднем по рынку 150 тысяч долларов). Сегодня новосибирские нанотрубки стоят около 2 тысяч долларов за кг.

— Здесь создано производство для синтеза 75 тонн нанотрубок, а в перспективе — 150 тонн. При этом стоимость произведенной продукции составит около 200 млн долларов. В Новосибирской области не так много предприятий, которые могут похвастаться подобным объемом производства, — говорит Коропачинский.

Комментируя прогноз по росту потребления, бизнесмен отмечает, что главный фактором, который его обуславливает, является революция в области электротранспорта и вытекающие из нее революции в сфере производства батарей, шин и материалов для корпусов электромобилей.

— По нашим расчетам, только для производства батарей в 2025 году потребуются 250 тонн нанотрубок. Чтобы обеспечить такой спрос, нужно уже в этом году создавать новую площадку для синтеза, а в 2025 году ее запускать, — поясняет Юрий Коропачинский. — На электромобили через 10 лет потребуется от 5 до 7 тысяч тонн нанотрубок.

По оценкам Юрия Коропачинского, сейчас российский рынок обеспечен нанотрубками на много лет вперед, но если потребуется, то в РФ будет создан дополнительный синтез. В перспективе компания планирует размещать подобные производства в местах дислокации ключевых клиентов: в Европе, Юго-Восточной Азии, а в отдаленной перспективе — в США.

— В ближайшие 10 лет не вижу вариантов, чтобы кто-то кроме нас строил такие заводы. Но в перспективе мы, возможно, подумаем о том, чтобы продать синтез какому-то серьезному игроку и заняться более глубокой проработкой технологий производства из наноматериалов, — рассуждает бизнесмен.

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, выступая на пресс-подходе, отметил, что запуск Graphetron 50 — это событие не областного и не российского, а мирового масштаба.

— Ничего сопоставимого с Graphetron 50 на земном шаре не существует. Никто не может изготавливать нанотрубки в таких объемах. Напомню, что сам по себе материал обладает прочностью в 150 раз выше, чем сталь. Фантастические свойства одностенных углеродных нанотрубок, позволяющие при добавках едва ли не к любым материалам кратно увеличивать их прочностные и электрические характеристики, — это новая эра материалов, — констатировал Чубайс. — Сегодня OCSiAl является поставщиком у 75% крупнейших технологических компаний мира. По итогам 2019 года ее капитализация составляет 1,5 млрд долларов.

OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Автор уникальной технологии — российский ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский. Первую промышленную партию графеновых нанотрубок OCSiAl синтезировала в 2015 году — 1,2 тонны. Строительство второй установки — Graphetron 50 — началось в 2016 году. Проект по строительству установки был реализован с использованием льготного займа от Фонда развития промышленности. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд рублей, напоминает пресс-служба компании. В 2019 году OCSiAl стала первым и пока единственным в РФ «единорогом» в секторе material based. Запуск Graphetron 50 закрепил лидирующие позиции OCSiAl на глобальном рынке: теперь компании принадлежат более 90% всех мировых мощностей по производству графеновых нанотрубок.

В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге в 2020 году.

Фото предоставлено пресс-службой Роснано