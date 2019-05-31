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Промсвязьбанк получил чистую прибыль в размере 5,6 млрд руб. за 1 квартал 2019 года по МСФО

  • 31/05/2019, 10:12
Это в 2,5 раза выше прибыли за аналогичный период прошлого года.

Промсвязьбанк (ПАО)Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 5,6 млрд руб., что 2,5 раза выше прибыли за аналогичный период прошлого года.

Операционный доход за отчетный квартал вырос на 83% относительно 1 квартала 2018 года, в основном за счет роста чистого процентного дохода.

Чистая процентная маржа по итогам 1 квартала 2019 года составила 3,1% против 2,4% в 1-м квартале 2018 года.

Общие и административные расходы в 1 квартале текущего года выросли до 9,0 млрд руб., в основном, за счет роста расходов на персонал. Соотношение АХР к операционному доходу г/г улучшилось с 68% до 58% за счет опережающего роста операционных доходов.

Активы Банка по состоянию на конец 1 квартала 2019 года увеличились на 12% относительно начала года и составили 1,4 трлн руб. (2018: 1,3 трлн руб.). Основной прирост произошел в ликвидных активах и в кредитном портфеле.

Объем ликвидных активов на балансе Банка на 1 апреля 2019 года составил 718 млрд руб., что эквивалентно 50% активов (2018: 452 млрд руб. и 35% соответственно).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 7% за 1 квартал 2019 года и составил 588 млрд руб. (2018: 551 млрд руб.). По состоянию на 1 апреля 2019 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 2% до 389 млрд руб., объем портфеля МСБ – на 22% до 89 млрд руб., а розничный портфель – на 15% и составил 111 млрд руб. на 1 апреля 2019 года.

Доля обесцененных кредитов (этап 3) за вычетом резерва под обесценение в чистом кредитном портфеле за 1 квартал 2019 года сократилась с 8,4% до 8,1%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов остался практически неизменным на уровне 85% (2018: 86%).

Средства на счетах клиентов по итогам 1 квартала 2019 года выросли на 17% и составили 1,2 трлн руб. Доля текущих счетов и депозитов до востребования увеличилась за квартал с 28% до 29%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов вырос на 45% до 571 млрд руб. за счет притока новых клиентов, средства клиентов МСБ и розницы сократились на 3% и 5% до 170 млрд руб. и 364 млрд руб., соответственно, за счет планового погашения срочных депозитов.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 апреля 2019 года составил 141 млрд руб. (2018: 134 млрд руб.).

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 апреля 2019 года составил 14,2% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 14,2% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 14,2% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 4,5%.

В 1 квартале 2019 года Промсвязьбанк зафиксировал хороший рост кредитов МСБ и розницы, что позитивно влияет на динамику чистого процентного дохода. Клиентский бизнес продолжает расширяться и укреплять пассивную базу. Задачей в этих условиях остается фокус на операционной эффективности и контроле рисков, прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПАО «Промсвязьбанк».

Фото: пресс-служба банка

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