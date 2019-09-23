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Истории успеха

Почти полмиллиона рублей предъявлено предприятию за вмешательство в работу прибора учёта в Черепаново

  • 23/09/2019, 13:51
В последние годы достаточно широкое распространение получили специальные средства для уменьшения показаний прибора учета электрической энергии.

Для пресечения подобных нарушений акционерное общество «Региональные электрические сети» особое внимание уделяет защите приборов учета от несанкционированного воздействия.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии энергетики выполняют установку пломб и других знаков визуального контроля на приборы учета всех категорий потребителей (физических и юридических лиц). На сегодняшний день в Новосибирской области оснащенность антимагнитными пломбами достигла 100%, они установлены более чем на 500 тысячах приборов учета электроэнергии.

Состояние установленных пломб или знаков визуального контроля сотрудники АО «РЭС» оценивают при проведении регулярных рейдов, в ходе которых и выявляются факты срабатывания индикаторов магнитного поля на приборах учета потребителей. При этом данный инструмент контроля подтверждает свою эффективность из месяца в месяц.

Всего за 8 месяцев 2019 года сотрудники АО «РЭС» зафиксировали более 100 случаев срабатывания антимагнитных индикаторов либо нарушения целостности пломб. Во всех случаях потребителям по составленным контрольным актам был начислен существенный объем неучтенного потребления электроэнергии, который с начала текущего года уже составил суммарно почти 2 миллиона киловатт-часов (кВт*ч)!

Традиционно, большинство нарушений фиксируется в Новосибирске и ближайшем пригороде. Как правило, основная масса фактов незаконного потребления электроэнергии выявляется при помощи антимагнитных индикаторов, установленных на приборах учета в индивидуальных жилых домах. Также среди недобросовестных потребителей встречаются индивидуальные предприниматели и юридические лица – субъекты малого и среднего бизнеса. Как правило, это представители розничной торговли или сферы технического обслуживания автомобилей.

Например, при проведении контрольной проверки на одном из предприятий г. Черепаново специалисты по работе с потерями филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» зафиксировали факт срабатывания антимагнитной пломбы на приборе учета. По результатам проверки был оформлен контрольный акт на 101 280 кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте составило более 450 000 рублей. Не менее внушительный объем незаконного потребления (около 115 тысяч кВт*ч) был выявлен и в одном из общественно-торговых комплексов в Новосибирске. В отношении нарушителя также был составлен акт, а стоимость неучтенного потребления электроэнергии предъявлена к оплате.

Если Вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, использование магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия АО «РЭС» 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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