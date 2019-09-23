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Мэрия Новосибирска разместит облигации

На публичном рынке город планирует привлечь пять млрд рублей.
  • 23/09/2019, 13:53
мэрия

Мэрия города Новосибирска утвердила решение об эмиссии муниципальных облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Размещение состоится 10 октября 2019 года. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска. Организатором торговли является ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Уполномоченным агентом — ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Срок обращения облигаций составит 7 лет с даты начала размещения бумаг.

— Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35010NSB1, — говорится в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации составляет одну тысячу рублей. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет пять миллионов штук. Общий объем эмиссии облигаций составляет пять миллиардов рублей по номинальной стоимости облигаций.

Отмечается, что ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки остальных купонов являются фиксированными.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами четвертого, десятого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать восьмого купонных доходов по облигациям: дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 03.11.2020; дата погашения второй амортизационной части – 10 % номинальной стоимости облигации – 27.04.2022; дата погашения третьей амортизационной части – 25 % номинальной стоимости облигации – 17.01.2024; дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % номинальной стоимости облигации – 11.01.2025; дата погашения пятой амортизационной части – 30 % номинальной стоимости облигации – 08.10.2026.

Дата погашения облигаций – 08.10.2026.

Фото: Ростислав Нетисов

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