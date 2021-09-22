Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

В Новосибирской области богатых семей стало меньше почти в два раза. К такому выводу пришли аналитики сети FinExpertiza, которые изучали благосостояние жителей разных регионов страны в течение года.

В опросе приняли участие 48 тысяч домохозяйств из всех регионов России.

Согласно данным аудиторов, доля семей в Новосибирской области, которым достаточно денег, чтобы купить все, что они считают нужным, сократилась на 61%. Если в первом квартале 2020 года таких домохозяйств в регионе было 11 699, то к первому кварталу 2021 года их осталось 4 528. Доля богатых семей в Новосибирской области теперь составляет 0,4% вместо прошлогодних 1,1%.

Число зажиточных семей сокращается не только в Новосибирской области, такая ситуация характерна для многих субъектов, но для нашего региона этом процесс выражен довольно резко – минус 7,1 тысяч домохозяйств. Отчасти это объясняется коронавирусным кризисом.

Вместе с тем в некоторых регионах замечен рост доли богатых семей. Например, в ЯНАО их стало больше 36,2 тысячи, в Ивановской области – на 32,7 тысячи, в Самарской области – на 31 тысячу.