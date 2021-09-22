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Новосибирская программа обращения с отходами катастрофически недофинансируется

  • 22/09/2021, 17:00
Автор:
Новости Новосибирска
Региональный МинЖКХ рассчитывает привлечь на полигоны федеральные деньги в виде инфраструктурных кредитов.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области по поручению комитета регионального парламента по строительству и ЖКХ провела проверку областной госпрограммы развития системы обращения с отходами в 2019-2020 годах. Судя по данным, озвученным на комитете, ситуация с развертыванием этой системы в регионе не радужная.

По словам аудитора КСП Валерия Алехина, в 2019 году на развитие системы обращения с отходами в регионе были направлены 75 млн рублей (73% от плана). В 2020 году — 84 млн рублей (73,5% от плана), в 2021 году, без учета внебюджетных источников, — 41 млн. Еще 147,2 млн — финансовое обеспечение непрерывной работы регоператора. Больше всего средств было направлено на мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции полигонов, а также пунктов временного накопления отходов. Наименьшее — на ликвидацию незаконных свалок и их рекультивацию.

По данным КСП, за 2 года в регионе:

— Не построен ни один полигон. Запланированный на 2021 год ввод полигона в Северном также не состоится, так как подрядчик не выполняет свои обязательства, и администрация района подала в суд на расторжение контракта.

— Не ликвидирована ни одна несанкционированная свалка, образовавшаяся на территории региона до 1 января 2019 года.

— Не выведен из эксплуатации ни один объект размещения отходов, не соответствующий нормативным требованиям.

— Ни один из существующих объектов размещения отходов не оснащен оборудованием для обработки и сортировки отходов.

— Введены четыре, а действуют только три площадки временного накопления отходов. При сохранении таких темпов 78 площадок, прописанные в госпрограмме, будут строиться в течение 25 лет.

— Не начато строительство полигонов и мусоросортировочных комплексов по концессии, и непонятна ее судьба.

— В динамике 2019-2021 годов прослеживается сокращение финансирования объема мероприятий госпрограммы. 6 из 9 мероприятий в проверяемый период не финансировались, — констатировал Алехин. — Всего с 2015 по 2020 год на реализацию программы были направлены 404 млн рублей. При этом прогнозный объем капвложений на реализацию мероприятий по дооснащению, модернизации или реконструкции объектов размещения отходов, предусмотренных в терсхеме на период ее действия — 10 лет, — составляет 12,6 млрд рублей.

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По мнению экспертов КСП, при сохранении такого объема финансирования госпрограммы возникают риски неисполнения мероприятий, предусмотренных терсхемой: реконструкция 5 действующих и строительство 12 новых полигонов, создание 78 площадок временного накопления отходов, выведение из эксплуатации и рекультивация 26 объектов размещения отходов. При этом 1 марта 2021 года Министерство экономического развития региона оценило госпрограмму развития системы обращения с отходами как эффективную.

Кроме того, у аудиторов КСП возникло много вопросов к регоператору, который занимается на территории Новосибирской области утилизацией ТКО, — ООО «Экология Новосибирск». В частности, Валерий Алехин отметил, что по итогам проверяемого периода регоператор осуществлял вывоз ТКО из 787 населенных пунктов региона (всего населенных пунктов — 1565), где проживают 2,7 млн человек (93,6% населения области) и зарегистрированы более 20 тысяч юрлиц. «Экология-Новосибирск» обслуживала 1,163 млн лицевых счетов физлиц и более 22 тысяч юрлиц. Уровень собираемости платежей за услуги от потребителей за 2019-2020 годы составил 85,4% (по физлицам — 83,8%, по юрлицам — 91,3%). Кроме того, результат опроса глав муниципальных образований, проведенный КСП, показал низкий охват потребителей реальными услугами по утилизации ТКО в ряде населенных пунктов. В некоторых из них во время морозов мусоровоз не приезжал по 2-3 недели.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов признал низкие темпы развития инфраструктуры обращения с отходами, но отметил, что регион получает финансирование и по другим программам. В частности, в этом году получены 39 млн рублей из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, из-за дефицита ресурсов области приходится искать нестандартные шаги для решения поставленных в программе задач. В частности, планируется привлечь на эти цели инфраструктурные кредиты. Финансирование объектов размещения отходов на 2022-2024 годы уже включено в общую заявку региона, которую готовит Минэкономразвития для получения инфраструктурных кредитов, и в начале октября уйдет заявка в Минстрой России.

— Два первых объекта на 2022 год — это полигоны в Болотном и Каргате, по которым уже разработана проектно-сметная документация. Остальные — с 2023 года. Считаю, благодаря механизму, который разработан на федеральном уровне, мы сможем опережающими темпами создать в регионе эту инфраструктуру, — заявил Архипов. — Силами областного бюджета будет решаться вопрос по созданию площадок временного хранения ТКО.

Министр также прокомментировал ситуацию с жалобами на регоператора. По его словам, большая часть выявленных замечаний уже устранена.

— Мы дали время на устранение нарушений. Работы проводятся, и с 1 октября мы начинаем проверку проведенных мероприятий, — добавил он.

При этом Архипов напомнил, что у министерства есть право инициировать процедуру расторжения соглашения с «Экологией-Новосибирск». О том, что такое решение возможно, в августе говорил губернатор региона Андрей Травников.

Министр природных ресурсов Андрей Даниленко также прокомментировал задержку с ликвидацией полигонов в Новосибирске и Барабинске, объяснив ее долгими административными процедурами. Документы по Барабинскому полигону никак не могут пройти экологическую госэкспертизу. По словам министра, «по формальным причинам», но есть надежда, что в ближайшее время вопрос решится. А по новосибирскому полигону пришлось долго ждать передачи земли из ведения Минобороны РФ в муниципальную собственность. Сейчас работа на этой площадке уже началась.

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Гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, что по всем замечаниям, озвученным КСП, ведется работа. Регоператор эксплуатирует введенные площадки временного накопления отходов, увеличивает охват населения и юрлиц услугой вывоза ТКО.

— С момента проверки КСП у нас вывоз ТКО начал осуществляться еще в 81 населенном пункте. Мы ведем работу с юрлицами, выявляем неплательщиков и заключаем с ними договоры, взыскиваем задолженность за утилизацию ТКО с 2019 года. За 1,5 месяца заключены около 2 тысяч таких договоров, — сообщила Анисимова.

Зампредседателя комитета Вадим Агеенко настойчиво требовал от главы регоператора информацию о финансовом состоянии компании. По его словам, задолженность потребителей перед «Экологией-Новосибирск» на июнь 2021 года составляла 827 млн рублей, а сама компания была должна 324 млн. Кроме того, недавно были приняты судебные решения в пользу экс-подрядчиков регоператора, которым она должна заплатить еще несколько десятков млн рублей.

— Что касается финансового состояния, то мы ведем работу с задолженностью. В судах находятся судебные иски. У нас есть положительное решение по третьим лицам. В перспективе нескольких месяцев надеемся получить судебное решение. Как только хотя бы один процесс доведем до конца и решения будут исполнены, мы готовы будем комментировать эту ситуацию, — заявила Анисимова.

Комментируя итоги обсуждения, Вадим Агеенко отметил, что реформа системы обращения с отходами в Новосибирской области особо не движется: страшного коллапса пока нет, но нет и движения вперед. Фактически у региона не получается даже закончить те объекты, на которые выделили деньги. Например, в Северном или Карасуке. Он также отметил, что области нужно включать все несанкционированные свалки в терсхему, чтобы с этими данными обращаться в Москву для включения в федеральные программы и получения ресурсов для их ликвидации. В ходе обсуждения темы отмечалось, что некоторые несанкционированные свалки настолько большие, что их ликвидация сейчас просто невозможна. Перевоз мусора на санкционированные полигоны окончательно «забьет» их ресурс.

Фото со страницы Михаила Михайлова в Facebook 

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги :

утилизация мусора
раздельный сбор отходов
полигон
мусорная концессия


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