Почти половина новосибирцев откложили покупку машины из-за скачка доллара

18 марта 2020 года курс доллара США пробил психологическую отметку в 80 рублей. Автомобильный портал Дром решил выяснить у новосибирцев, насколько это событие повлияло на их планы по покупке автомобиля, сообщили в пресс-службе портала.

По результатам опроса «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?» 45% жителей Новосибирской области отложили покупку автомобиля. При этом 15% наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 40% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы – они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе».

Аналитики Дрома прогнозируют значительный рост цен в России на новые машины не раньше мая 2020 года, поскольку дилеры сейчас будут продавать те машины, которые у них есть в наличии и привезены по старому курсу. Подержанные авто подорожают раньше, уже в апреле следует ожидать рост на 5-7%.

— Для тех, кто давно планировал смену или приобретение автомобиля – сейчас самое время. Всем остальным, кто лишь раздумывал купить или нет, следует отложить покупку, на мой взгляд. Автомобиль – это не лучшее вложение, особенно сейчас, — поделился участник опроса из Хабаровска.

В республике Саха (Якутия) треть жителей решили поторопиться с обновлением личного автопарка. Ответ «Ускорю покупку» в этом регионе почти в два раза популярнее, чем в среднем по России. При этом в той же Якутии 66% респондентов решили не брать автомобиль в ближайшей перспективе (на 20% больше, чем в среднем по РФ). С ними солидарно 70% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и 60% Республики Крым.

Всероссийский опрос проводился с 23 по 26 марта 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 13 966 человек.

Фото: pixabay.com, автор- GoranH