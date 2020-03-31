Новосибирцам ограничили передвижение

— В соответствии с ранее принятыми решениями, в частности, с постановлением правительства региона от 18.03.2020 №72 «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», сегодня постановлением губернатора принимаются дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Меры вступают в действие с 20:00 часов 31 марта 2020 года, — заявил на внеочередном заседании правительства губернатор области Андрей Травников.

Он перечислил дополнительные меры, вводимые в области.

Гражданам, находящимся на территории региона, предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Гражданам предписывается не покидать места проживания и пребывания за исключением:

— случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту и от места работы в организациях, деятельность которых не приостановлена указом президента от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и распоряжением правительства РФ от 27.03.20 № 762;

— осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. В том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

— следования к ближайшему месту приобретения продуктов и товаров первой необходимости, работ и услуг;

— выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания/пребывания;

— выноса отходов до ближайшего места накопления.

Губернатор подчеркнул, что ограничения не распространяются на случаи оказания медпомощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС, а также подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан (в том числе противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности). Ограничения также не распространяются на сотрудников госорганов власти, органов МСУ, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством.

— Органам госвласти, МСУ, организациями, ИП и иным лицам, деятельность, которых связана с совместным пребыванием граждан, предписываю обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования (относится и к их работникам). В том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях и на территории, — поручил губернатор.

По информации Infopro54, в ряде компаний города сотрудникам уже начали выдавать документ, подтверждающий, что они продолжают работать в организациях, входящих в «список президента», и на законных основаниях передвигаются по городу. Об этом, в частности, сообщают фармацевты.

Напомним, в понедельник, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм. 31 марта власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чеченская республика, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

Напомним, по данным оперативного штаба, на 11:00 часов 31 марта в Новосибирской области зарегистрированы 9 пациентов с COVID-19.

В детскую больницу №3 за сутки поступили 3 детей с признаками ОРВИ, они были в Таиланде. Одного ребенка выписали домой. Всего в больнице находятся 18 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на 11:00 часов госпитализированы 50 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 9 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция. У 2 пациенток коронавирус больше не определяется, сегодня их выпишут.

Напомним, комитет по государственному строительству и законодательству 27 марта рассмотрел законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил. Поправки вносятся как в КоАП, так и в УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы Госдумы. Законопроектом предлагается установить в ст. 6.3 КоАП административную ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (без возникновения материальных последствий), действующих в период: режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих и в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина). А также за невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

За такие правонарушения предлагается установить штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В случае если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, предусматривается наложение административного штрафа на граждан — от 150 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на ИП и юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях будут должностные лица органов полиции и санитарно-эпидемиологического надзора. Рассматривать дела будут районные суды.

Также предлагается ввести новую статью 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предусматривающую ответственность за невыполнение правил поведения (которые будут устанавливаться Правительством РФ) при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, то в отношении граждан будет налагаться штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

30 марта эти поправки одобрил кабинет министров Правительства РФ.

Фото автора