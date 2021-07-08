Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Председатель социального комитета регионального Законодательного собрания Игорь Гришунин сообщил о выделении дополнительных средств для Фонда обязательного медицинского страхования, сообщает мк.ru Новосибирск Размер финансирования составит 1 млрд 460 млн рублей.

Деньги будут распределены во все больницы, где лечат пациентов, заболевших COVID-19. Также в скором времени депутаты примут решение о выделении средств на диспансеризацию переболевших инфекцией. По словам Игоря Гришунина, данной категории пациентов необходимы дополнительные медицинские осмотры, чтобы выявить осложнения на ранних стадиях.