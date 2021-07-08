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Николай Мочалин: Мебель и инвентарь в больницы покупают выжившие больные

  • 08/07/2021, 15:19
Автор:
Новости Новосибирской области
Депутат предложил пересмотреть расходы областного бюджета в 2021 году, сократить количество муниципальных образований, финансирование чиновников и спортсменов.

— В условиях глубокого экономического кризиса, на мой взгляд, мы принимаем программы финансирования бюджета, не полностью отражающие сегодняшние угрозы. При рассмотрении расходов бюджета у меня возникают сомнения в обоснованности и целесообразности отдельных затрат, — заявил в ходе июльской сессии после представления проекта бюджета области депутат регионального парламента Николай Мочалин («Единая Россия»).

В частности, он отметил, что численность муниципальных образований в регионе с 1998 года выросла в 10 раз, расходы на выплату зарплаты сотрудникам исполнительной власти также увеличились. Кроме того, для их размещения арендуются площади в бизнес-центрах, что снова подразумевает рост расходов из бюджета.

— Конечно, в этом процессе сыграл свою роль 131-ФЗ (Этим законом на муниципальный уровень передается большой список полномочий. — Ред.), но по факту сегодня 90% муниципальных образований убыточны. Они функционируют за счет субвенций бюджета, которые выдает Голубенко (Виталий Голубенко, министр финансов региона. — Ред.), но не регулирующих налогов, — подчеркнул Мочалин. — Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения государственных и муниципальных функций выросли с 2013 года с 4,1 до 7,2 млрд. Напомню, Заксобрание в свое время трижды поднимало обращение к губернатору области об оптимизации муниципальных образований. Даже была создана комиссия по рассмотрению этого вопроса, но на этом все остановилось.

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Депутат также перечислил нецелесообразные, на его взгляд, расходы, которые можно было бы пересмотреть в бюджете. 94 млн рублей по линии Миннауки (на субсидию Академпарку и проведение Технопрома), 1,2 млрд по линии Минспорта (250 млн — ФК «Новосибирск», 640 млн — ХК «Сибирь», 50 млн — ФК «Сибиряк» и т.д.). 314 млн на управление информпроектов — на информирование населения  о социально-экономическом развитии региона, 312 млн на Министерство региональной политики — на повышение участия граждан в МСУ, социально-экономическом развитии и т.д. Повышение затрат на содержание депутатского корпуса — с 354 млн в 2020 году до 382 млн в 2021.

— При таких неприоритетных затратах в 1-й инфекционной больнице Новосибирска у нас нет компьютерного томографа, централизованного кислородного обеспечения лечебных корпусов, элементарного подъемника между этажами. Медсестры таскают больных на руках, больные лежат в узких коридорах, а боксы больницы не соответствуют даже тюремным нормам. Мебель и инвентарь покупают благодарные выжившие больные, — перечислил Мочалин. — В других ковидных больницах ситуация не лучше. Например, в 12-й больнице нет томографа. С помощью рентгена там сейчас определяют поражение легких.

Он предложил коллегам пересмотреть расходы, связанные с озвученными ранее направлениями.

— Предлагаю обратиться к губернатору и снова создать орган по оптимизации структуры органов власти в Новосибирской области, а также подготовить предложения по укрупнению муниципальных образований. Реанимировать старые предложения и вернутся к их обсуждению. Выборы закончились, нужно оптимизировать расходы, — заявил Мочалин. — Также предлагаю пересмотреть в сторону сокращения расходы, связанные с разными игрушками, форумами, спортом и т.д. Если они спортсмены так играют на бюджетные деньги, пусть сами платят, бегают и играют, если хотят. Думаю, что в приоритете должно быть здоровье наших граждан.

Ему возразил депутат от партии «Родина» Валерий Илюхин. Он отметил, что проведение антиковидных мероприятий для региона очень важно, но про остальные направления забывать тоже не стоит.

— Если мы это сделаем, то зарубы будут еще больше. Нельзя забывать про спорт, допобразование. У нас по этим направлениям сильное недофинансирование. Пока такая ситуация будет сохраняться, мы будем смотреть тот футбол, который сейчас видим, — уверен Илюхин. — Я против сокращения бюджета на эту отрасль.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов заявил, что проект бюджета, презентованный министром финансов Виталием Голубенко, обсуждался на заседании фракции «Единая Россия» с участием губернатора Новосибирской области, где разбирались все вопросы. Фракция проголосовала за поддержку проекта бюджета.

— Мы понимаем, что в области много проблем. Все зависит от того, под каким углом на них смотреть. Мы все понимаем, но шельмовать, подвергать сомнению, что хотят сделать хорошо, смысла нет, не нужно тратить на это время, — предупредил он.

В итоге сессия проголосовала за то, чтобы вернуться к обсуждению предложения Николая Мочалина в сентябре, в новом политическом сезоне.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : расходы бюджета политика власть


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