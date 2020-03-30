Под медицинским наблюдением находятся более 6 тысяч жителей области

Под медицинским наблюдением находятся 6 158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. В том числе пассажиры рейса 5786 Дубай-Новосибирск, которым прилетела восьмая пациентка с коронавирусом. Всего в самолете было 160 пассажиров, в том числе 70 новосибирцев. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1 889 человек.

Напомним, по данным оперативного штаба на 10.00 30 марта в Новосибирской области зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. В детскую больницу №3 за сутки поступили 2 ребенка с признаками ОРВИ, они отдыхали в Таиланде и Вьетнаме. Всего госпитализировано 16 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту подтверждена коронавирусная инфекция.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в регионе – 986 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 37 человек.

Фото: пресс-служба регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции