В регионе запущена горячая линия по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели

Телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области принимает обращения жителей региона о нарушениях работодателями Указа Президента РФ о нерабочих днях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В случае нарушения работодателями указа президента Российской Федерации жители Новосибирской области могут сообщить об этом по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082, — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство труда и социального развития Новосибирской области координирует работу по сбору данной информации для дальнейшей передачи данных о нарушениях работодателями указа президента в государственную инспекцию труда Новосибирской области и прокуратуру Новосибирской области.

Напомним, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Фото: pixabay.com, автор- Mimzy