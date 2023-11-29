Под Новосибирском бешеная лиса проникла на территорию частного дома и напала на собаку

В село Новолуговое Новосибирской области наведалась лиса. Она проникла в один из дворов и напала на собаку, которая сидела на цепи и охраняла дом.

По словам хозяйки пса, лиса была довольно крупной, гораздо больше собаки, на которую она все время пыталась наброситься.

— Она отбегала, разгонялась и бросалась на собаку, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка собаки Наталья.

Собаку удалось отбить. Она вся была в лисьей слюне, вспоминает Наталья.

Ветеринары, к которым обратилась хозяйка пострадавшего животного, утверждают, что однозначно лиса больна бешенством, и в настоящее время делают уколы и ей, и собаке.

В том, что лиса больна бешенством, уверен и биолог Алексей Яновский, который рассказал, что во всех известных ему случаях, когда лисицы безбоязненно нападали на барсуков и других хищников, такое поведения объяснялось бешенством.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, на место происшествия прибыл специалист министерства, так как отсутствие страха может быть симптомом заболевания.