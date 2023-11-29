На собаку напала лиса во дворе частного дома под Новосибирском

Вчера, 28 ноября, ночью лиса напала на собаку во дворе частного дома села Новолуговое Новосибирской области. Об этом сообщает министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин у себя в Телеграм-канале.

По его словам, жителям, рискуя здоровьем, удалось спасти четвероногого друга.

― На место выехал специалист министерства. Здоровая лиса избегает людей и отсутствие страха может быть выпирающим симптомом заболевания, ― говорит министр.

Он отметил, что сейчас собаку проверят ветеринары.

Напомним, что жительница новосибирского Академгородка встретила лису и поделилась с ней котлетой. Лиса не боится людей, но и слишком близко к себе не подпускает.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Академгородке агрессивная собака в присутствии хозяина напала на прохожего.