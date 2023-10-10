Под Новосибирском гусь и собака после смерти хозяина стали жить в одной будке

В одном из СНТ подружились гусь Гоша и собака Борман. После смерти местного сторожа, который был их хозяином, питомцы остались без опекуна, и неравнодушные люди стали искать им новый дом.

Сибирячка Татьяна, которая помогала искать новых хозяев для Гоши и Бормана, рассказала порталу Om1.ru, что, когда кто-то чужой подходит к воротам, первым гусь начинает шипеть и махать крыльями, а уже потом на это шипение выходит собака и начинает лаять. После такого уже никому не хочется подходить. Вот так вместе они охраняют свою территорию.

— Они ночуют вместе в холода. Согревают друг друга, — сообщила Татьяна и добавила, что раньше животные жили втроём, с ними была ещё гусыня, но она умерла.

Борман сильно переживал, даже не ел несколько дней и с тех пор с Гошей они неразлучны.

У этой истории счастливый конец. Ведь нашёлся молодой человек, который забрал неразлучных друзей на лесопилку неподалёку, куда они переехали с будкой и со всеми пожитками. Сейчас у Гоши и Бормана снова все хорошо.