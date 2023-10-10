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Льготные кредиты для аграриев могут подорожать в три раза в Новосибирске

  • 10/10/2023, 13:07
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Льготные кредиты для аграриев могут подорожать в три раза в Новосибирске
Если сельхозпроизводители их не погасят вовремя, то будут оплачивать по коммерческим ставкам.

Засуха весной-летом 2023 года, сложные погодные условия, из-за которых задерживается уборочная кампания, низкая урожайность,  рост цен на ГСМ и запчасти тревожат новосибирских аграриев: они опасаются, что не смогут вовремя рассчитаться за льготные кредиты, полученные на проведение посевной. Председатель аграрного комитета регионального парламента Новосибирской области Денис Субботин поинтересовался возможностью пролонгации таких займов у ключевого кредитора АПК региона.

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Он напомнил, что минувшим летом из-за неблагоприятных погодных условий в регионе вводился режим ЧС, что дает сельхозпроизводителям право на пролонгацию.

— Пока у нас было только одно заявление на пролонгацию льготного кредита. В рамках постановления правительства РФ №1528 (Предоставление кредита по ставке не более 5% годовых. — Ред.) мы можем пролонгировать кредит без повышения процентной ставки только внутри действия договора. Если уходим далее на год, то ставка становится коммерческой и может вырасти с 5% до 14-15%, — сообщил на заседании аграрного комитета директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Он сообщил, что банк обращался в Минсельхоз области, а само ведомство направляло запрос в Минсельхоз РФ, чтобы прояснить ситуацию, но пока эта тема находится в работе.

— Если решение будет принято, то мы сделаем пролонгацию. Опыт такой работы у нас есть: в 2012-2013 годах, когда в области была засуха, мы с утра до вечера занимались пролонгациями, — напомнил Тишуров.

По его словам, с начала текущего года на проведение сезонных работ Россельхозбанк в Новосибирской области выдал 13 млрд рублей. Из них 3,6 млрд — в рамках постановления №1528, 230 млн — в рамках госпрограммы №1764 (Поддержка МСП. — Ред.), 212 млн в рамках —постановления правительства РФ №512 (Поддержка экспортеров. — Ред.). Для сравнения: в 2022 году были выданы 15 млрд рублей. Сокращение кредитования в этом году Тишуров объяснил ростом ключевой ставки, из-за которого краткосрочное кредитование сельхозпроизводителей было приостановлено на 2 месяца. В конце сентября выдачу займов возобновили, и до конца года банк намерен выдать в области около 2,5 млрд рублей. По данным Минсельхоза области, на долю Россельхозбанка приходятся 80% кредитов, выданных предприятиям АПК региона.

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В итоге Денис Субботин предложил вернуться к этой теме в ноябре, когда закончится уборочная кампания и будет понятна ситуация в хозяйствах области, а также финансовое состояние аграриев.

— Если крестьяне будут вынуждены обращаться за перекредитовкой, то у них должна быть такая возможность без ухудшения кредитного рейтинга, — подчеркнул он. — Возможно, мы выйдем на сессию с предложением о предоставлении дополнительных ресурсов банкам на перекредитовку.

Станислав Тишуров сообщил, что пока ни по одному региону России не принято решение о пролонгации займов, которые аграрии привлекали для проведения посевной.

Кстати, с инвестиционными кредитами в этом году ситуация хуже, чем годом ранее. По итогам 9 месяцев банк выдал 884 млн рублей (За 2022 год — около 7 млрд рублей. — Ред.). В конце сентября кредитование было возобновлено, но только на покупку сельхозтехники и оборудования. Впрочем, на 2024 год Тишуров смотрит оптимистично. По его словам, сейчас банк рассматривает 7 проектов на 9,5 млрд рублей, которые планируются к реализации в 2024-2026 годах. О каких проектах идет речь — он говорить отказался, ссылаясь на коммерческую тайну.

Ранее редакция рассказывала о предложении депутата передать нефтяникам погектарную поддержку аграриев. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Финансы Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Станислав Тишуров пролонгация льготных кредитов льготные кредиты на посевную Кредитование аграриев Денис Субботин


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