Под Новосибирском мужчина держал друга на цепи из-за отказа стать коммерсантом

В Новосибирской области суд огласил приговор жителю Маслянино, обвиняемому в незаконном лишении свободы человека и краже.

— Подсудимый признан виновным в незаконном лишение человека свободы и краже. Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Преступление было совершено в апреле прошлого года, когда приятели распивали «огненную воду» в доме у потерпевшего. В пьяном угаре гостю пришло в голову сделать собутыльника коммерсантом. Он предложил оформить на него ИП, но хозяин «банкета» отказался, чем очень разозлил товарища. Во время словесной перепалки хозяин «психанул» и хотел уйти куда глаза глядят, однако, гостя это взбесило еще больше. Он избил несговорчивого мужчину, приковал на цепь и заставил спуститься в погреб. Там он пристегнул второй край оков к лестнице, а сам продолжил выпивать.

Спустя несколько часов, буйный гость подобрел и смилостивился над приятелем — он вывел его из холодного сырого подвала в комнату и пристегнул его к батарее.

Дождавшись, когда изрядно выпивший товарищ уснул, пленник выбрался из оков и сбежал.

Проснувшись в диком похмелье, сибиряк увидел пустую цепь. Он взял телефон, который ранее забрал у хозяина и сдал в ломбард, чтобы «затариться» новой порцией алкоголя. Так алчный мужчина потерял друга, но приобрел уголовное дело.