Андрей Панферов обратился к Путину, чтобы спасти Военный городок в Новосибирске

Участник СВО, первый вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов на своей странице «ВКонтакте» обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить и восстановить уникальный Военный городок в Новосибирске. Он предложил создать на его базе масштабный Музей военной истории Сибири имени Александра Покрышкина. В настоящий момент место под музей Покрышкина власти Новосибирска ищут на левом берегу: в районе парка Кирова или на площади Маркса, где строится новый административный комплекс.

— Наш президент постоянно во всех выступления, перед всеми аудиториями не устает говорить о связи времен и преемственности героизма защитников Отечества и о значении военной истории в воспитании будущих поколений защитников Отечества. Считаю, что одной из главных задач созданного в спасенном Военном городке Музея военной истории Сибири должен стать рассказ о героизме наших современников — защитников нашей России, участниках специальной военной операции, — подчеркнул Панферов.

Депутат в своем публичном обращении заявил, что у него вызывают «огромное изумление, граничащее с оцепенением» действия ряда «гражданских офицеров» Минобороны РФ в отношении военно-исторического наследия России.

Иск ФГКУ «Сибирское ТУИО» в областной суд, где оспаривается признание 31 здания военного городка объектами культурного наследия, памятниками военной истории.

В отзыве эксперта, который действует по доверенности от Минкульта РФ, на исковое заявление есть «пять листов придирок и мелкого крючкотворства и НИ ОДНОГО слова об историческом значении уничтожаемого (пока в суде) Военного городка».

— Невооруженным взглядом видно, что это действие преследует единственную цель — тотальный снос уникальных дореволюционных зданий Военного городка. Очевидно, что после планируемого чинами Минобороны сноса военно-исторического наследия России, освободившаяся от памяти о доблести наших предков земля будет продана определенным застройщикам под высотное строительство, — пишет Панферов.

В частности, Андрей Панферов обратил внимание на следующие факты:

Он напомнил, что еще в 2021 году была достигнута договоренность между министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым о передаче региону Военного городка.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Андрей Панферов пояснил, что в ближайшее время в Новосибирске пройдет заседание Военно-исторического общества, где планируется обсудить судьбу Военного городка.

— Большая часть президиума Военно-исторического общества — за то, чтобы официально отправить бумагу на имя президента России, — сообщил Панферов. — Кроме того, на меня вчера выходили представители Минобороны, и мы договорились, что они приедут в Новосибирск с командировкой, мы встретимся, и они расскажут свою позицию по Военному городку, а также выслушают нашу.

— Среди мобилизованных солдат много тех, кто воевал в Чечне — эти батальоны тогда стояли в Военном городке №17. Они видели, в каком состоянии он находился тогда и во что превратился сейчас. И они имеют право задавать вопросы: почему так получилось, — говорит Панферов. — Я другого не могу понять: почему я, как гражданин, кому-то должен доказывать необходимость сохранения исторической памяти нашего народа? Это власть должна обращаться к людям: давайте создадим исторический парк. И я уверен, что на фоне тех событий, которые происходят в стране, наши небогатые, в общем-то, люди сами понесут деньги на создание этого парка. Пусть на это уйдут несколько лет, но военно-исторический комплекс, который сейчас разрушается, будет отстроен и станет достопримечательным и памятным местом Новосибирска. Единственным за Уралом такого формата. Я — за то, чтобы каждый город имел свое историческое прошлое, настоящее и будущее.

Собеседник Infopro54 подтвердил, что одним из фактов этого публичного обращения в соцсетях стали вопросы, которые задают раненные бойцы в госпитале.

Ранее редакция рассказывала о том, что Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий.