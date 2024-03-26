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11-летней Софии Ганиевой требуется дорогостоящее лечение

  • 26/03/2024, 12:00

Русфонд
У девочки сосудистая мальформация лица и языка.

С рождения у Софии на лице было заметно пятно, в три месяца ей диагностировали гемангиому нижней губы – доброкачественную опухоль сосудистой ткани. Гемангиома постоянно росла и к трем годам распространилась на язык, губу, угол рта справа. Каждый год девочке делали операции, но опухоль снова разрасталась.

— В Новосибирске нам ничем уже не могли помочь, направили в московский Центр челюстно-лицевой хирургии. Там дочке поставили другой диагноз – мальформация кровеносных сосудов. Провели операцию и склерозирование сосудов: вводили препарат, который склеивает их стенки и прекращает кровообращение. Образование заметно уменьшилось. Дочка учится в пятом классе, ходит в школьные кружки вокала и рисования. Увлекалась танцами, но их пришлось бросить, так как от физических нагрузок болит голова, надуваются вены на лице, губа и язык синеют. София не может есть твердую пищу: сосуды языка лопаются и кровоточат. Дочка взрослеет, расстраивается из-за проблем с внешностью, поскольку на лице заметен рубец, — рассказывает мама Софии Анна Ганиева.

Чтобы не допустить нового роста мальформации, нужны повторные процедуры.

— В нашем центре Софии проведено оперативное лечение с использованием радиочастотного воздействия и склерозирование мальформации. Лечение необходимо продолжить: предстоит три этапа склерозирующей терапии с перерывами в шесть месяцев, — говорит Виталий Рогинский, руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 530 244 рубля. Семья Софии не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— По госквоте лечение не проводят, а мы сами оплатить его не можем. У нас две дочери-погодки, доходы небольшие. Просим помощи! — просит Анна.

Помочь Софии можно по ссылке.

Фото Татьяны Колесниковой

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибиркая область

Теги : Русфонд нужна помощь


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