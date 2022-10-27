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Под облаками: «Ростелеком» показал победителям конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» центр обработки данных в Новосибирске

  • 27/10/2022, 10:46
Победители XVII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, побывали в центре обработки данных «Ростелеком-ЦОД» в Новосибирске.

телекомЭкскурсия в дата-центр прошла 24 октября перед официальной церемонией вручения наград.

Об облачных сервисах журналистам рассказал директор дата-центра в Новосибирске группы компаний «РТК-ЦОД» Сергей Васильев. По его словам, по уровню надежности ЦОД соответствует уровню Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами, что обеспечивает бесперебойную работу дата-центра. Клиентам «Ростелекома» здесь доступны основные сервисы, которые востребованы у компаний: размещение телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных, серверов, аренда стойко-мест, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование и другие услуги.

«Наши решения в сфере облачной инфраструктуры созданы для любого бизнеса, от небольшой компании до крупного предприятия. Мы предлагаем безопасные сервисы для построения надежной ИТ-инфраструктуры, причем делаем это на базе российских платформ, что сейчас как нельзя более актуально, — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Конечно, понять принципы устройства облачных решений не так-то просто. Вот почему нам так важно показать новейшие цифровые разработки журналистам, которые — как профессионалы своего дела — смогут потом рассказать о них читателям и зрителям».

В этом году на конкурс было представлено 915 заявок из десяти регионов округа, самыми активными стали журналисты из Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского края. Новосибирский филиал «Ростелекома» как генеральный партнер поддержал две номинации конкурса: «Цифровая Сибирь» и «Молодая Сибирь».

В категории «Молодая Сибирь» лучшим среди авторов печатных и интернет-СМИ признали Бориса Слепнева (интернет-издание «Твой Иркутск») с материалом об иркутском сыроделе. Победителем среди электронных СМИ стала Галина Сиуха (ГТРК «Алтай», Алтайский край) с сюжетом о барнаульском гончаре. В номинации «Цифровая Сибирь» первое место заняла журналист ГТРК «Томск» Наталья Черткова со специальным репортажем «Цифровая реальность».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация телеком Сибирь.ПРО


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