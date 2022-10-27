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Всем участникам спецоперации компенсируют коммунальные расходы

  • 27/10/2022, 10:47
Автор:
поддержка мобилизованных
Эта мера поддержки касается и мобилизованных, и добровольцев.

Сессия Заксобрания Новосибирской области во втором чтении уточнила меры социальной поддержки для участвующих в спецоперации жителей региона и их семей. Как сообщил, выступая с докладом председатель комитета по социальной политике Игорь Гришунин, речь идет о компенсации коммунальных расходов семьям военнослужащих даже в случаях их раздельного проживания с супругами. Соответствующие средства предусмотрены региональным бюджетом. Данные меры поддержки касаются всех категорий участников спецоперации — как мобилизованных, так и добровольцев-контрактников.

Напомним, ранее на муниципальном уровне по инициативе мэрии Новосибирска были утверждены бюджетные средства в размере 10 млн руб на приобретение для, военнослужащих обмундирования и 25 млн руб на оказание мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Обе статьи расходов сформированы за счет средств, ранее запланированных на проведение новогодних мероприятий.

мобилизация предпринимателей

Мобилизованным предпринимателям дадут отсрочку по коммуналке и аренде

В правительстве региона также отмечали, что мобилизованным предпринимателям будут предоставлять отсрочку по аренде регионального и муниципального имущества и земельных участков, а также по коммунальным платежам на весь период мобилизации. Кроме того, на региональном уровне правительство уже приняло решение №490-п, предусматривающее возможность изменения существенных условий контрактов. ИП, которые не смогут исполнять государственные и муниципальные контракты в связи с мобилизацией сотрудников, будет проводиться списание неустойки. Они также не будет включаться в реестр недобросовестных поставщиков. Губернатор поручил принять аналогичные документы в муниципалитетах, чтобы эта мера поддержки была доступна предпринимателям на муниципальном уровне.

 

Ранее редакция сообщала, что новые меры поддержки мобилизованных и их семей готовят в Красноярском крае.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация поддержка мобилизованных


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