Всем участникам спецоперации компенсируют коммунальные расходы

Сессия Заксобрания Новосибирской области во втором чтении уточнила меры социальной поддержки для участвующих в спецоперации жителей региона и их семей. Как сообщил, выступая с докладом председатель комитета по социальной политике Игорь Гришунин, речь идет о компенсации коммунальных расходов семьям военнослужащих даже в случаях их раздельного проживания с супругами. Соответствующие средства предусмотрены региональным бюджетом. Данные меры поддержки касаются всех категорий участников спецоперации — как мобилизованных, так и добровольцев-контрактников.
Напомним, ранее на муниципальном уровне по инициативе мэрии Новосибирска были утверждены бюджетные средства в размере 10 млн руб на приобретение для, военнослужащих обмундирования и 25 млн руб на оказание мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Обе статьи расходов сформированы за счет средств, ранее запланированных на проведение новогодних мероприятий.
Ранее редакция сообщала, что новые меры поддержки мобилизованных и их семей готовят в Красноярском крае.
Фото редакции
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