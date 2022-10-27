В Новосибирской области назначен глава Минстроя

Министром строительства Новосибирской области назначен Алексей Колмаков, до этого занимавший должность заместителя главы Минстроя. Решение о согласовании его кандидатуры на новую должность по представлению губернатора области Андрея Травников депутаты Заксобрания приняли единогласно в начале октябрьской сессии. Тем не менее, стоит напомнить, что Колмаков ранее неоднократно подвергался резкой критике от депутатов в ходе рассмотрения на профильных комитетах вопросов, касающихся строительства в регионе социальных объектов в рамках концессионных соглашений. Алексей Колмаков занимал должность заместителя министра с 2018 года, с декабря 2021 года исполнял обязанности министра после отставки предыдущего главы Минстроя Ивана Шмидта.

Представители политических кругов региона не исключали, что увольнение связано со строительством крупных инфраструктурных объектов, за которые Иван Шмидт с середины июня 2021 года нес персональную ответственность.

Напомним, чиновник должен был курировать решение вопросов, связанных со строительством многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске с прилегающими инфраструктурными объектами, ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампуса мирового уровня федерального ГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», федерального детского реабилитационного центра на 300 коек Министерства здравоохранения РФ, инфраструктурных объектов, прилегающих к региональному центру волейбола. На Алексея Колмакова был возложен контроль за текущей работой министерства.

Напомним, в августе во время визита в Новосибирскую область, вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко раскритиковал темпы строительства ледовой арены. У депутатов регионального парламента в последнее время возникало много вопросов по строительству учреждений здравоохранения, а также школ.

Ранее редакция сообщала, что экс-министр снова будет курировать строительство источника синхротронного излучения.