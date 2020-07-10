Имущество «ЦАРЗ-15» вывели на торги

19 августа пройдут торги по продаже имущества АО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ-15): на электронной торговой площадке «Всероссийская Электронная Торговая Площадка» в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения.

В первый лот входит земельный участок (кадастровый номер 54:35:09 2425:39), общей площадью 26 643 кв.м. Участок находится примерно в 100 метрах по направлению на юго-восток от здания управления предприятия. Начальная цена — 30,26 млн рублей. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи имущества. По другим торгам, которые также намечены на 19 августа, продается баня общей площадью 189,8 кв.м., объект незавершенного строительства (профилакторий) 789,9 кв.м., а также хозяйственные помещения, расположенные в Морском сельсовете. Начальная цена лота 29,3 млн руб. Вторым лотом идут расходные материалы на 68,6 млн руб.

Напомним, «ЦАРЗ-15» признан банкротом в декабре 2018 года. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Варыгин. Предприятие было одним из крупнейших авторемонтных заводов РФ. Учредитель — минобороны РФ (35,54 %), УК —1,8 млрд руб. По данным rusprofile, по итогам 2018 года выручка компании составила 1,2 млрд рублей (+1,1 млрд за год), прибыль — -400 тыс руб (за год предприятие получило 240 млн прибыли, существенно сократив убытки — Ред.). Данных за 2019 год в открытом доступе нет. Сумма исковых требований к организации — 47, 7 млн руб.

Крупнейшими заказчиками предприятия являются АО «Спецремонт» (116 млн), ФГКУ «Управление Сибво Войск Национальной Гвардии» (63 млн руб) и АО «172 ЦАРЗ» ()10,8 млн руб.

Фото с сайта «ЦАРЗ-15»