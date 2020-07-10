Имущество «ЦАРЗ-15» вывели на торги

19 августа пройдут торги по продаже имущества АО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ-15): на электронной торговой площадке «Всероссийская Электронная Торговая Площадка» в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения.
В первый лот входит земельный участок (кадастровый номер 54:35:09 2425:39), общей площадью 26 643 кв.м. Участок находится примерно в 100 метрах по направлению на юго-восток от здания управления предприятия. Начальная цена — 30,26 млн рублей. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи имущества. По другим торгам, которые также намечены на 19 августа, продается баня общей площадью 189,8 кв.м., объект незавершенного строительства (профилакторий) 789,9 кв.м., а также хозяйственные помещения, расположенные в Морском сельсовете. Начальная цена лота 29,3 млн руб. Вторым лотом идут расходные материалы на 68,6 млн руб.
Крупнейшими заказчиками предприятия являются АО «Спецремонт» (116 млн), ФГКУ «Управление Сибво Войск Национальной Гвардии» (63 млн руб) и АО «172 ЦАРЗ» ()10,8 млн руб.
Фото с сайта «ЦАРЗ-15»
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