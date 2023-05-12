Подавляющему большинству россиян в этом году пришлось сократить свои расходы на 30%

В 2023 году граждане России вынужденно сократили свои расходы на 30%. При этом количество те, кто продолжает или только начал экономить уменьшилось на 5%, по сравнению с показателями прошлого года, пишет ФАН со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру».

— Экономить на расходах в этом году стали 75% россиян. В 2022 году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%, — говорится в исследовании.

В частности, россияне стали экономить на посещении кафе и ресторанов (13%), на поездках в отпуск (12%), на продуктах питания (9%), салонах красоты (8%) и алкоголе (5%). На всем вместе пытаются экономить 41% жителей страны.

Главной причиной такой бережливости стал рост цен. Так, часть опрошенных респондентов признались, что стараются накопить деньги, но у 12% проблемы с зарплатой, а у 2% — с работой.

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